Repartir à la découverte de nos musées

Culture Mauricie et les villes de Shawinigan et de Trois-Rivières invitent les citoyens de la région à profiter de cette saison estivale particulière pour découvrir ou redécouvrir les musées, lieux historiques et centres d’exposition d’ici.

Dès la mi-juin, 18 institutions muséales ouvriront leurs portes, soit cinq musées, huit lieux historiques et cinq centres d’exposition.

Depuis plusieurs semaines, les directions des différentes institutions échangent leurs idées en prévision de leur réouverture afin de faire vivre une nouvelle expérience à leurs visiteurs, le tout dans le respect des mesures sanitaires.

«On avait peut-être pris pour acquis les musées, les terrasses et le centre-ville. La réouverture s’inscrit dans la réappropriation de nos villes. J’invite les citoyens à visiter un musée où ils ne sont pas allés depuis longtemps. Il faut faire l’effort de revisiter notre ville», souligne le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

«On a une superbe opportunité de se réapproprier notre ville, notre culture et notre Mauricie. La culture attire beaucoup les touristes. Ça ne sera sûrement pas le cas cet été. Il faut prendre le temps de faire le tour ce qu’il y a de beau et de bon dans notre Mauricie», indique Michel Angers, maire de Shawinigan.

Les institutions muséales ont dû s’adapter et se réinventer pour assurer des visites originales et dynamiser l’expérience, que ce soit par la visite des expositions de façon individuelle ou en cellule familiale, l’usage de stylet à usage unique, l’utilisation d’écouteurs personnels, des visites audioguidées à même son propre téléphone ou des visites extérieures.

Des pastilles immersives et des codes QR ont été ajoutés pour rendre les visites immersives.

«Ce fut un parcours du combattant pour rouvrir les musées! Il y avait tout un chemin entre l’annonce du gouvernement et une possible réouverture dans nos institutions. La Mauricie a la chance d’avoir une richesse patrimoniale exceptionnelle», ajoute Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.

De nouvelles activités muséales sont également au programme dans certains lieux. Par exemple, le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac dispose, en nouveauté, d’un four à pain traditionnel installé à l’extérieur. On pourra aussi découvrir le nouveau pavillon multifonctionnel du Domaine seigneurial Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le Musée des Ursulines de Trois-Rivières ouvrira le chœur des religieuses aux visites, un lieu qui était privé jusqu’ici.

Par ailleurs, la Carte musées, encore offerte cette année, donne accès à plusieurs privilèges, dont l’accès à 14 institutions trifluviennes.

TROIS-RIVIÈRES

Boréalis – Centre d’histoire de l’industrie papetière

Ouverture : 23 juin / Visite audioguidée sur l’histoire des pâtes et papiers, à même votre téléphone intelligent.

Centre d’exposition Raymond-Lasnier

Ouverture : date à confirmer / Exposition : Œuvres du trio d’artistes BGL (Biennale nationale de sculpture contemporaine)

Église St. James

Ouverture : 23 juin / Visite historique guidée et animée par l’équipe du Musée des Ursulines.

Espace Pauline-Julien

Ouverture : 3 juillet / Exposition : «Scenocosme» de Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt (oeuvres d’art numérique).

Galerie d’art du Parc

Ouverture : 1er août / Exposition : Œuvres des artistes de la Biennale nationale

de sculpture contemporaine

Maison Rocheleau

Ouverture : 3 juillet / Exposition «La petite histoire de la construction de la Maison Rocheleau» où architecture, anecdotes, personnages et faits historiques sont au rendez-vous.

Manoir Boucher de Niverville

Ouverture : 3 juillet / Visite audioguidée par Joseph Claude Boucher de Niverville, l’un des premiers propriétaires du bâtiment.

Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac

Ouverture : mi-juin / Visites libres, accès aux sentiers Forestia et, en nouveauté, un four à pain traditionnel installé à l’extérieur.

Musée des Ursulines

Ouverture : 9 juin / Exposition «Portrait de famille» (photos, lieux de prédilection et objets significatifs de 29 Ursulines. Visite du choeur des religieuses.

Musée POP

Ouverture : 20 juin / Forfaits par unité familiale incluant de 2 à 4 activités, sur réservation.

Musée Pierre-Boucher

Ouverture : 25 juin / Exposition «Dietrich Politis Aquarelles» de Lorraine Dietrich et George Politis (peinture).

Shawinigan et les environs

Centre d’exposition Léo-Ayotte, Centre des arts

Ouvert / Exposition «La liberté de l’imagination de Robert Roussil» (dessins, sculptures, estampes).

Cité de l’énergie et Musée Jean-Chrétien

Ouverture : 27 juin / Expositions «Planète Énergie» (et son spectacle multimédia) et Le Canada dans le monde (portant sur le Premier ministre Jean Chrétien). Activité «L’envers du décor», une visite extérieure sur l’histoire et les secrets de la tour et la Cité l’Énergie.

Église Notre-Dame-de-la-Présentation

Ouverture : 2 juillet / Exposition «Ozias Leduc, une figure marquante de la peinture sacrée dans l’histoire de la province» et visite libre et gratuite de l’église.

La petite Place des arts (Saint-Mathieu-du-Parc)

Ouverture : 3 juillet / Exposition «De l’aube à l’aurore» de Marie Bujold

MRC MÉKINAC

Village du bûcheron

Ouverture : 8 juillet / Visites individuelles et familiales pour être transporté dans l’univers des bûcherons québécois d’antan

MRC DES CHENAUX

Vieux presbytère de Batiscan

Ouverture : 13 juin / Visites libres, accès aux terrains et, en nouveauté, un parcours extérieur.