Réparation des terrains de tennis au parc Lambert

Crédit photo : Audrey Leblanc

TENNIS. Les quatre terrains de tennis du parc Lambert seront entièrement rénovés. Les travaux débuteront le 10 août et devraient se terminer à la fin du mois de septembre.

La Ville investit un montant de 190 000 $ pour la réparation de ces infrastructures. Les travaux consisteront en une réfection complète des surfaces : excavation, mise à niveau et compaction du terrain, restauration de l’asphalte, application d’une peinture acrylique et lignage. À ces améliorations s’ajoutera l’installation de nouvelles clôtures.

Pendant les travaux, les terrains ne seront pas accessibles aux joueurs. Toutefois, on retrouve une trentaine de terrains de tennis sur l’ensemble du territoire de la ville de Trois-Rivières. Les amateurs de ce sport pourront donc utiliser d’autres surfaces pendant ces quelques semaines.

Par ailleurs, la Coupe ATTR et Challenge Senior se déroulera au parc Martin-Bergeron du 21 au 26 août. Cette compétition régionale s’adresse aux hommes et aux femmes de tous les niveaux. L’événement se tiendra sous la présidence d’honneur de Jacques Rinfret, un homme qui a investi beaucoup de temps et d’efforts pour développer le tennis dans la région.

«Je suis fier de m’associer à cet événement et j’invite tous les joueurs et joueuses de la région à participer à ce rendez-vous annuel», mentionne M. Rinfret. Il est possible de s’inscrire avant le dimanche 19 août par téléphone au 819 373-5121, poste 6542 ou par courriel à nlelievre3@gmail.com.

Pour ceux qui désirent jouer dans un contexte récréatif, il sera possible de le faire lors de l’activité «Tennis en blanc», qui aura lieu le samedi 25 août, de 20h à 22h. Les citoyens sont invités à assister aux matchs et à encourager les participants qui se disputeront la Coupe ATTR.