Réouverture des parcs et piscines: la Ville fait le point

La Ville de Trois-Rivières s’affaire à ouvrir prochainement ses modules de jeux situés dans les parcs publics, ses jeux d’eau et certaines piscines publiques. La Ville fera retirer les rubans et détacher les balançoires de ses modules de jeux répartis sur l’ensemble de son territoire d’ici vendredi soir.

Cette ouverture est conditionnelle au respect des consignes gouvernementales et recommande aux usagers de s’assurer du bon respect des consignes sanitaires de la santé publique dans les parcs.

Il est notamment conseillé de se laver les mains avant et après avoir joué dans les modules et de maintenir la distanciation physique de deux mètres.

La Ville mise sur la responsabilisation des usagers des parcs pour se protéger du virus. Le nettoyage et la désinfection quotidienne de plus de 340 modules de jeux se seraient avérés particulièrement coûteux et n’auraient pas garanti une sécurité sanitaire durant la journée entière.

Les neuf jeux d’eau seront, quant à eux, accessibles à la population à compter du 20 juin.

En ce qui concerne les piscines municipales, seules les piscines du parc de l’Exposition, du parc Pie-XII et du parc Martin-Bergeron seront ouvertes puisqu’il s’agit piscines où les mesures de distanciation peuvent s’appliquer.

«Ces trois piscines ont aussi été choisies parce qu’il y a plus de place également du côté des vestiaires, des douches et autour de la piscine pour permettre la distanciation, explique Guillaume Cholette-Janson, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières. Quand on regarde le taux d’achalandage des piscines, on va chercher une large majorité des usagers. Des piscines de proximité seront fermées pour l’été, mais on ne s’attend pas à ce que ça cause une grosse explosion de fréquentation dans les trois piscines, car elles étaient déjà parmi les plus attractives.»

Les piscines ouvriront dès la fin du mois de juin.