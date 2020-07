Réouverture des bibliothèques: la capacité d’accueil limitée

À compter du 22 juillet, les bibliothèques municipales de la Ville de Trois-Rivières rouvriront leurs portes aux amateurs de lecture.

Le nombre d’abonnés ayant accès aux bibliothèques en simultané est toutefois limité par la capacité d’accueil des différents lieux. La bibliothèque Aline-Piché pourra accueillir 25 abonnés à la fois, tandis que la limite a été établie à 15 abonnés à la bibliothèque de la Franciade. De leur côté, les bibliothèques Gatien-Lapointe et Maurice-Loranger peuvent recevoir 50 abonnés à la fois.

Par ailleurs, pour permettre au plus grand nombre de personnes de profiter des services de la bibliothèque, la durée de visite maximale a été établie à 30 minutes.

Des mesures sanitaires sont mises en place afin d’assurer une expérience sécuritaire aux abonnés, notamment le port du masque obligatoire, la désinfection des mains à l’entrée, la signalisation au sol, l’augmentation de la désinfection des surfaces et la distanciation physique de deux mètres.

Les heures d’ouverture pour les cinq points de service seront du mercredi au vendredi, de 11h à 18h et le samedi, de 11h à 17h.

Notons que la livraison de documents pour les abonnés de 65 ans et plus ou à mobilité réduite se poursuivra. Entre le 15 juin et le 6 juillet, 3098 commandes de livres ont été préparées.