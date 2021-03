Réouverture de l’hôtel de ville et ajout d’un point de service pour les abonnés de la bibliothèque

L’hôtel de ville de Trois-Rivières rouvrira ses portes le 3 mars.

Les citoyens pourront donc y faire leur paiement de taxes dès l’ouverture. Le dépôt de soumission pourra être fait entre 8h30 et 16h30 dès le 9 mars.

Par ailleurs, en raison de la fermeture de la bibliothèque Gatien-Lapointe, un point de service temporaire sera disponible aux abonnés des Bibliothèques au centre-ville à compter du 10 mars. Les personnes intéressées pourront venir chercher leurs réservations et retourner leurs documents directement dans les locaux de Halo Trois-Rivières, situés au coin des rues des Forges et Royale.

Le point de service sera ouvert les mercredis entre 12 h et 19 h ainsi que les vendredis et samedis entre 10 h et 17 h. Les autres bibliothèques de la Ville sont toujours ouvertes selon leur horaire respectif.

Rappelons que la fermeture de l’hôtel de ville et de la bibliothèque Gatien-Lapointe avait été causée par l’incendie survenu en novembre dernier à l’autogare de Trois-Rivières. La facture des travaux d’urgence de la première phase a grimpé à 4,4 M$, somme qui a été couverte par les assurances.

Le stationnement de l’autogare, la bibliothèque Gatien-Lapointe et la salle J.-Antonio-Thompson demeurent fermés.