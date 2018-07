Réouverture de la piscine de l’Expo

Crédit photo : Photo archives

TROIS-RIVIÈRES. Bonne nouvelle: après avoir apporté les réparations au système de chloration, la Ville annonce la réouverture de la piscine du parc de l’Exposition.

Toutefois, en raison de l’accessibilité réduite au site durant les activités du Grand Prix de Trois-Rivières, la Ville fermera la piscine lors des fins de semaine du 4 et 5 août et du 10, 11 et 12 août.

La Ville invite la population à se rafraîchir dans les nombreuses autres piscines et jeux d’eau situés sur son territoire. Consultez le v3r.net pour trouver l’installation aquatique la plus proche