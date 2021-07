Réouverture de la bibliothèque Gatien-Lapointe jeudi

Enfin! La bibliothèque Gatien-Lapointe rouvrira ses portes dès ce jeudi 15 juillet à la suite d’une fermeture de plusieurs mois causée par l’incendie dans l’autogare et des travaux de nettoyage subséquents.

Les abonnés pourront profiter de la bibliothèque Gatien-Lapointe et de ses services du mardi au jeudi de 10h à 19h, ainsi que les vendredis et samedis de 10h à 17h. La bibliothèque sera fermée le dimanche et le lundi.

Toutefois, les postes informatiques et l’accès au réseau sans fil Wi-Fi seront disponibles d’ici quelques semaines, car certains travaux doivent être finalisés.

Notons aussi que le Club de lecture TD et les autres activités d’animation demeurent offerts en mode virtuel.

Les mesures sanitaires s’appliquant à la bibliothèque sont les mêmes que dans tous les autres lieux publics, entre autres, le port du masque en tout temps et la distanciation physique de 1 mètre avec les autres. La désinfection des mains à l’entrée s’applique toujours et les personnes présentant des symptômes reliés à la Covid-19 se verront refuser l’accès. Les mesures sont sujettes à changement selon les développements des consignes sanitaires à respecter.