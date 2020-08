Rentrée scolaire: un calendrier bousculé pour les profs

C’est un défi de taille qui attend les professeurs cette année, eux qui devront enseigner à des élèves qui ne maîtrisent pas toutes les notions requises. Avant de voir la nouvelle matière, une mise à niveau s’impose.

«On va avoir deux types d’élèves, tant au primaire qu’au secondaire. Il y aura ceux qui ont poursuivi les apprentissages à la maison et que ça s’est bien passé et ceux qui, pour plusieurs raisons, n’ont pas poursuivi les apprentissages ou que ça s’est moins bien passé», illustre Claudia Cousin, présidente du Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges.

Cette dernière rappelle également qu’à cela s’ajoutent les élèves qui éprouvaient déjà certaines difficultés en classe.

«Les enseignants vont devoir d’abord consolider les acquis que les élèves auraient dû avoir pour commencer cette année scolaire, indique Mme Cousin. Chaque enseignant devra revoir son plan d’enseignement et y aller selon les savoirs essentiels. On n’aime pas enseigner seulement en fonction des savoirs essentiels, mais on va malheureusement devoir le faire dans certains cas. Ça dépendra de chaque classe. Dans certains cas, peut-être que la consolidation sera plus longue que dans d’autres.»

La situation particulière a aussi obligé les enseignants à revoir leur planification. «On entreprend l’année avec ce grand défi de consolider les apprentissages essentiels et de revoir tout le calendrier des cours», soutient Mme Cousin.

Des conseillers pédagogiques pourront au besoin guider les enseignants qui en feront la demande.

«Je pense que ce qu’il faut, c’est que les enseignants ne se mettent pas de pression. Ils savent ce qu’ils font, ils sont bons et ils vont être capables de bien accompagner leurs élèves. Il faut prendre ça une journée à la fois et se faire confiance», conclut la présidente du Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges.