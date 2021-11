Rentrée parlementaire: René Villemure dévoile ses priorités

À l’occasion de leur entrée au caucus présessionnel du Bloc Québécois, les députés bloquistes de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont détaillé les priorités qu’ils entendent mettre de l’avant pour la région, ainsi que leurs principaux enjeux locaux.

« D’abord, il est important que le premier ministre convoque un sommet sur le financement des soins de santé », a lancé le député de Trois-Rivières, René Villemure. « La réunion d’au minimum tous les premiers ministres, les ministres de la Santé et les chefs des partis d’opposition à Ottawa permettra de régler durablement ces conséquences. Le Bloc entend aussi défendre la demande unanime du Québec et des provinces d’une hausse sans condition des transferts en santé jusqu’à l’atteinte de 35% des coûts de soins, ainsi qu’une indexation subséquente de 6%. »

« Nous allons également revenir à la charge contre la création de deux classes d’aînés alors qu’Ottawa discrimine les 65 à 74 ans dans l’octroi d’une hausse de pension de vieillesse que tous les aînés méritent. »

Pour les députés bloquistes, la lutte aux changements climatiques demeure une priorité. « Le gouvernement ne pourra pas continuer d’ignorer le sujet. Nous serons déterminés à convaincre le fédéral qu’aucune solution n’est possible sans plafonner puis réduire progressivement la production du pétrole de l’ouest du Canada », a lancé Yves Perron, député de Berthier-Maskinongé, au nom de tous ses collègues.

« On veut aussi promouvoir, protéger et faire respecter notre seule langue officielle et commune de la nation québécoise, le français », a soutenu M. Perron. « On vient de le voir avec le PDG d’Air Canada qui a choisi de s’ériger en lourd symbole de l’ampleur du travail à accomplir et de l’urgence d’agir. Le Bloc poursuivra donc son action pour que notre langue nationale soit incontournable et pérenne partout sur le territoire québécois. »

Et les enjeux locaux?

Dans la circonscription de Trois-Rivières, M. Villemure a entrepris une série de rencontres qui se poursuivront au cours des prochaines semaines. « Mon équipe et moi rencontrons les élus, les groupes communautaires, les intervenants économiques et les institutions d’enseignement supérieur. On veut constater les besoins de la région. On a aussi mis sur pied un comité aviseur en matière d’enjeux économiques afin d’identifier nos priorités », a-t-il dit.

« Je pars pour Ottawa avec la ferme intention de travailler pour les citoyens de Trois-Rivières en gardant le cap sur mes engagements de campagne qui sont de développer le logement social, de stimuler l’économie verte et d’accompagner les citoyens victimes de la pyrrhotite. »

Du côté de Berthier-Maskinongé, M. Perron a affirmé qu’il mènera bataille pour plusieurs dossiers chauds.

« On va relancer les pressions afin que le fédéral reprenne ses responsabilités dans le dossier de l’érosion des berges. Pour ce qui est des tours cellulaires, nous travaillons en collaboration pour assurer une couverture cellulaire efficace dans toute la circonscription. Je suis allé à Saint-Édouard-de-Maskinongé et au Lac-Souris et ce n’est plus un luxe que de demander du réseau cellulaire adéquat. C’est rendu que la sécurité de certaines personnes peut en dépendre », a-t-il témoigné.

« Pour ce qui est la pénurie de main-d’œuvre, on est évidemment très heureux de la fin de la PCRE, mais ce n’est qu’un petit point parmi tant d’autres. On veut continuer les pressions afin que les gens de 60 ans et plus, désirant de rester au travail, ne soient pas pénalisés. »

Relativement à ses dossiers de porte-parole en agriculture et agroalimentaire, M. Perron a rappelé, entre autres, la nécessité d’augmenter la capacité de transformation locale, notamment au niveau de l’abattage de proximité.

« Ce n’est pas normal que des bêtes soient transportées en Pennsylvanie pour être abattues et qu’elles reviennent au Québec par la suite, surtout à une époque où l’environnement est au cœur de nos priorités. Imaginez toute la route que ça engendre! Des projets pourraient voir le jour dans Berthier-Maskinongé », affirme-t-il.

En terminant, le député de Bécancour-Nicolet-Saurel, M. Plamondon, a pour sa part rappelé que son territoire est composé à près de 85% de domaine agricole, ce qui fait en sorte que sa priorité sera de moderniser les programmes de soutien aux agriculteurs, dans les différents secteurs de production. Il a également confirmé avoir rencontré Maurice Richard, président et directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, afin de soutenir les grands projets industriels prévus dans le parc industriel.