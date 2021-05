Rénovations majeures à la Boulangerie Guay

Les propriétaires de la Boulangerie Guay, Marlène et Françis Tremblay, investissent environ un demi-million de dollars pour agrandir leur commerce, situé dans le secteur Pointe-du-Lac. Plusieurs améliorations sont prévues, tant pour la clientèle que pour le personnel.

Un nouvel espace sera dédié à la vente de produits locaux alimentaires et artisanaux. On y retrouvera notamment des bijoux et des cartes faites à la main. «Ce sera une petite boutique pour mettre de l’avant ce que font les gens du coin et de la région, précise Mme Tremblay. On y retrouvera toutes sortes de choses. Ce sera très diversifié. Il n’y a rien du genre à Pointe-du-Lac et je pense que ça plaira aux gens.»

Les propriétaires de l’endroit aménageront également un petit coin pour l’échange de livres, semblable à ce qu’il y avait à l’ancienne succursale du boulevard des Forges. Les travaux permettront aussi d’agrandir l’entrepôt et le frigo pour les fèves au lard. De plus, deux bureaux seront ajoutés.

«On aura une salle des employés, une salle de lavage et de belles salles de bain pour les clients, ajoute Mme Tremblay. On aura un total de trois salles de bain pour la clientèle, dont une adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Elles seront localisées ailleurs. Les gens seront donc plus à l’aise de les utiliser.»

«On refait tout l’intérieur, ajoute cette dernière. Le coin-repas et l’espace boutique seront séparés. Nos produits seront mieux disposés. La nouvelle configuration évitera que les clients qui viennent chercher un pain dérangent ceux qui sont en train de manger. On va aussi ajouter un foyer à l’intérieur. On veut que ce soit chaleureux, convivial et familial. L’endroit pourra être converti selon les besoins. On a pensé à faire quelque chose qui sera versatile et facilement adaptable.»

À l’extérieur, une terrasse couverte sera construite. Au final, les rénovations toucheront à la fois l’arrière, le devant et le côté du bâtiment. Les travaux débuteront à l’automne après la fermeture de la terrasse. «On restera ouvert jusqu’aux Fêtes malgré les travaux en cours parce que c’est une grosse période pour nous, indique la copropriétaire. Après les Fêtes, on va fermer quelques jours.»

Un projet de longue date

Ce projet, Mme Tremblay l’a en tête depuis très longtemps. «On a un manque d’espace depuis plusieurs années, mentionne-t-elle. Pour pallier à ça, on a eu la succursale sur le boulevard des Forges pendant près de 5 ans. On s’est rendu compte que c’était plus difficile gérer deux commerces, surtout avec la rareté de main-d’œuvre. On a donc décidé de se concentrer à Pointe-du-Lac.»

La fermeture de la succursale a été l’occasion pour Mme Tremblay de revenir à son idée de base : l’agrandissement du commerce. «On veut vraiment offrir ce qu’il y a de mieux à nos clients et à nos employés. Ce sera en environnement plus agréable pour tous», promet-elle.

Par ailleurs, 2022 marquera une étape importante dans la vie professionnelle de Marlène et Françis Tremblay. L’an prochain, les associés célèbreront leur 10e année à la tête de la Boulangerie Guay. «L’agrandissement est une belle façon de souligner cette étape importante», conclut la copropriétaire.