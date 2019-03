Rénovation majeure des salles d’entraînement du CAPS de l’UQTR

Les salles d’entraînement du Centre de l’activité physique et sportive Léopold-Gagnon (CAPS) de l’UQTR seront rénovées et modernisées. Les usagers pourront en bénéficier d’ici le début du mois de mai. Un investissement de près de 700 000 $, prévu dans le Plan de développement du sport universitaire, est nécessaire pour réaliser le projet.

En plus des nombreux appareils de musculation et d’exercices cardio-vasculaires modernisés qui viendront remplacer les équipements actuels, c’est toute la configuration des salles qui sera revue par l’équipe de préparateurs physiques du CAPS afin de maximiser l’expérience des utilisateurs.

Les enfants qui fréquentent le CAPS dans le cadre des camps de jour et des journées pédagogiques découvriront la nouvelle aire de jeu interactif qui transforme le gymnase en espace immersif, ce qui permet d’éveiller les sens des enfants et leur donner envie de bouger et apprendre.

Le CAPS s’est également doté d’un nouveau logiciel de gestion qui permettra aux clients de consulter la programmation, s’inscrire aux activités et d’effectuer les paiements en ligne.

Ces récents investissements dans les salles d’entraînement s’ajoutent au 1,749 M$ déjà annoncé pour la réfection de la piste d’athlétisme et du terrain synthétique de soccer de l’UQTR.

Finalement, les travaux de modernisation de la piscine, initialement prévus à 1,2M $, s’ajoutent à la longue liste des améliorations prévues.