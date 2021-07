Rénovation de l’aérogare: inquiétudes autour de la table du conseil municipal

Un règlement d’emprunt de 11 M$ pour la rénovation de l’aérogare de Trois-Rivières a été adopté mardi soir lors de la séance publique du conseil municipal. La Ville franchit ainsi une nouvelle étape dans la concrétisation du projet.

Les travaux prévoient la rénovation de l’aérogare (toiture, fenêtres, ventilation, etc.) et la construction d’un second bâtiment annexé de 14 000 pieds carrés dans lequel on retrouvera, entre autres, des bureaux administratifs, des espaces d’entreposage et des locaux pour le restaurant Le Pilote.

Bâtie en 1963, l’actuelle aérogare sera conservée et reconfigurée pour faire partie intégrante du projet. Une fois les travaux complétés, la superficie totale de l’aérogare passera d’environ 4000 pieds carrés à 18 000 pieds carrés.

Quelques élus municipaux se sont opposés à l’adoption du règlement d’emprunt. Pour Mariannick Mercure, Claude Ferron, Dany Carpentier et Pierre-Luc Fortin, le projet de rénovation de l’aérogare va à l’encontre des principes de la Déclaration d’urgence climatique qui a été adoptée par Trois-Rivières en 2018.

« Le moindrement qu’on est conscient de l’enjeu climatique, on devrait se demander comment on peut se retirer de l’aéronautique. Ça bénéficie aux plus nantis et ce sont les populations plus vulnérables qui en paient le prix. La Ville envoie un message contradictoire, dénonce Claude Ferron, conseiller du district des Rivières. On adopte la Déclaration d’urgence climatique, mais on subventionne l’aéroport. Quel message envoie-t-on? Que c’est correct de prendre l’avion quand on devrait transiter vers de modes de transport plus sobres en carbone. L’aérogare sera peut-être durable, LEED, etc., mais les avions vont continuer de consommer du pétrole. »

« On vit les premiers bouleversements climatiques et on ne se réveille pas, renchérit Mariannick Mercure, conseillère du district des Forges. On va, de toute évidence, approuver une dépense de plusieurs millions de dollars pour une infrastructure qui va empirer le problème, alors que le jour même, on annonce une option plus durable avec le train à grande fréquence. On justifie notre position avec des sondages… mais on a aussi plein de citoyens qui nous disent de prendre position sur des enjeux environnementaux, de protéger des boisés, de faire plus de pistes cyclables… Nos budgets sont saturés et on doit faire le choix entre plus de développement économique ou plus de choix en environnement. »

De son côté, le conseiller du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin, déplorait que les élus n’aient pas eu l’occasion de consulter le plan directeur de l’Aéroport qui a été présenté au conseil d’administration d’Innovation et Développement économique (IDÉ).

« J’aimerais qu’on ait la démarche complète par rapport à l’Aéroport. J’ai de la misère à continuer à avancer là-dedans sans avoir vu le plan directeur. On a besoin de ce plan, d’avoir la projection sur du long terme. Il faut aussi une consultation publique. Je serais curieux de voir la position de la population dans ce dossier. Je me réjouis que ce règlement d’emprunt soit accessible à l’ouverture de registre. Je serai sensible à ce que la population exprimera à ce moment. »

Les dix autres élus autour de la table et le maire Jean Lamarche ont donné leur appui au règlement d’emprunt afin de que le projet puisse aller de l’avant. Il faut dire qu’une opposition majoritaire à la résolution aurait résulté en l’arrêt du projet et le projet aurait dû être refait depuis le début.

Durant la séance de travail qui s’est tenue avant la séance publique, le maire de Trois-Rivières s’est étonné de la levée de boucliers contre la rénovation de l’aérogare.

« Des sondages et des études ont été faits, on a fait des visites et des portes ouvertes. Les gens constataient l’état actuel de l’aérogare. Je vous ai parlé du projet au printemps passé en disant que c’était imminent. Personne n’a posé de question. Il y a eu un avis de motion à la dernière séance publique aussi. Là, vous semblez être stupéfaits de la situation. (…) Ça fait des années que des gens ici travaillent pour aller chercher le montage financier avec les deux autres paliers de gouvernement. Là, on l’a. Je trouve que maintenant qu’on est rendu à l’aboutissement, c’est un drôle de moment pour freiner tout ça », a-t-il laissé tomber.

L’aéroport de Trois-Rivières compte en moyenne 21 500 mouvements d’avions par année. Il accueille notamment des vols d’affaires, des vols touristiques, du nolisement et du transport de marchandises.

Sans nécessairement s’opposer au règlement d’emprunt au final, des élus ont aussi émis des inquiétudes quant à l’éventualité d’un nombre « très croissant » des vols dans les années à venir et au bruit que cela occasionnerait pour les gens qui habitent à proximité de l’infrastructure.

Notons qu’il n’est pas dans les plans de l’aéroport de développer du transport international comme cela avait déjà été mentionné par le passé.

« On n’a pas fait de démarches dans les dernières années pour développer le transport international, affirme Pierre-Luc Clément, directeur de l’Aéroport de Trois-Rivières. C’est extrêmement compliqué. Par ailleurs, selon les sondages qui ont été réalisés, il y aurait eu un potentiel d’un à deux vols par semaine pour l’international. La demande n’était pas assez forte pour venir concurrencer Québec et Montréal. »

« Le transport de passagers est une orientation de notre plan directeur. On a également d’autres volets avec le développement commercial et immobilier, ainsi que le développement de projets durables et innovants, poursuit M. Clément. On souhaite attirer des entreprises pour développer une grappe d’entreprises de technologies vertes dans le domaine de l’aéronautique. »

M. Clément précise aussi que l’étude effectuée avec des sonomètres a relevé qu’en termes de décibels, l’autoroute 55 produisait plus de bruits que les avions qui passent pour aller vers la piste d’atterrissage.

Le montage financier du projet prévoit que les gouvernements provincial et fédéral subventionnent 65% des travaux.

Une ouverture de registre prévue

Des citoyens s’opposant à la rénovation et à l’agrandissement de l’aéroport ont écrit une lettre ouverte, publiée dans Le Nouvelliste. Ce groupe de citoyens considère que « ce projet néfaste va à l’encontre de la lutte contre les changements climatiques dans laquelle la Ville s’est engagée à prendre part. En plus d’augmenter le transport aérien et donc nécessairement les émissions de gaz à effet de serre (GES), ce projet ne peut que nuire davantage à la qualité de notre environnement. »

Invité à commenter, le maire Jean Lamarche soutient que pour assurer la pérennité de l’aérogare, qui est classée patrimoniale, sa rénovation est incontournable.

« Je comprends que les gens ont des principes. Ce sont toutefois des rénovations qu’on doit faire puisque le bâtiment a un indice de vétusté de 47%. C’est le plus vétuste de notre parc immobilier. Il faut faire ces rénovations. On a choisi un plan qui comprend deux autres paliers de gouvernement et qui regarde par en avant. Avec IDÉ, on travaille fort également pour réduire l’empreinte carbone de l’aérogare », indique le maire, invité à commenter la lettre ouverte de citoyens s’opposant à la rénovation pour des raisons de lutte aux changements climatiques publiée dans le quotidien Le Nouvelliste.

Le règlement d’emprunt de 11 M$ fera l’objet d’une ouverture de registre à distance du 14 au 29 juillet. Cette ouverture de registre s’adresse à l’ensemble des citoyens de Trois-Rivières. Le formulaire sera disponible au www.v3r.net durant cette période.

Rappelons qu’en juin, le gouvernement provincial a octroyé une subvention de 3,4 M$ pour la rénovation de l’aérogare. Par ailleurs, une annonce du gouvernement fédéral serait imminente, d’après le maire Jean Lamarche.