Rénovation de l’aérogare: 4 M$ du gouvernement fédéral

Le gouvernement du Canada confirme une aide financière non remboursable de 4 millions $ pour l’agrandissement et la modernisation de l’aérogare de Trois-Rivières.

Cette somme vient compléter le montage financier des travaux de modernisation de l’aérogare auxquels contribuent aussi le gouvernement du Québec (3,4 M$) et la Ville de Trois-Rivières. Les travaux d’agrandissement et de modernisation sont estimés à 11 M$.

« Le développement économique de nos régions nous tient à cœur. Cet investissement dans l’aéroport de Trois-Rivières permettra de soutenir d’importants acteurs de notre économie en Mauricie, en plus d’améliorer les infrastructures de l’aéroport et de maintenir les activités aéroportuaires », commente François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

Bâtie en 1963, l’actuelle aérogare sera conservée et reconfigurée pour faire partie intégrante du projet. Une fois les travaux complétés, la superficie totale de l’aérogare sera quintuplée, passant d’environ 4000 pieds carrés à 18 000 pieds carrés. L’aéroport de Trois-Rivières compte en moyenne 21 500 mouvements d’avions par année. Il accueille notamment des vols d’affaires, des vols touristiques, du nolisement et du transport de marchandises.

Les travaux prévoient la rénovation de l’aérogare (toiture, fenêtres, ventilation, etc.) et la construction d’un second bâtiment annexé de 14 000 pieds carrés dans lequel on retrouvera, entre autres, des bureaux administratifs, des espaces d’entreposage et des locaux pour le restaurant Le Pilote.

De son côté, la présidente de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R), Cassy Bernier, se réjouit de cette annonce. « Plusieurs entreprises exploitent déjà le potentiel de l’Aéroport et le fait de moderniser nos infrastructures nous rendra encore plus attractif. L’actualisation de l’Aérogare sera un levier pour plusieurs entreprises de la région qui doivent déplacer des employés partout au Québec pour leur expertise. Cela permettra d’accueillir des gens de partout en nos sols trifluviens, ce qui est excellent pour notre économie », indique-t-elle.

La modernisation de ces infrastructures prévoit engendrer 800 emplois, dont 500 directs et 300 indirects. (M.E.B.A.)