Rénovation de la salle Thompson: la Ville acquiert le bâtiment adjacent

La Ville de Trois-Rivières fait l’acquisition du bâtiment adjacent de la salle J.-Antonio-Thompson au coût de 510 000$ pour permettre l’agrandissement, la rénovation et la mise aux normes de la salle de spectacle.

À l’heure actuelle, le bâtiment abrite un commerce de tatouage, Casafriq, ainsi que des locataires résidentiels aux étages supérieurs.

«Il y aura des discussions avec les locataires commerciaux et résidentiels, affirme Robert Dussault, directeur de l’aménagement et de l’urbanisme à la Ville de Trois-Rivières. Le projet ne se fera pas le mois prochain. On entamera donc des discussions avec eux, que ce soit pour renouveler le bail et négocier en ce sens et voir les délais inhérents à tout ça. On ne peut pas faire ces démarches avant d’être propriétaire de l’immeuble.»

L’acquisition de cet espace supplémentaire devrait permettre d’améliorer l’accès des personnes à mobilité réduite à la salle, ainsi que l’accueil. Bien que les plans n’aient pas été rendus publics, cette acquisition donnera plus de latitude lors de la réalisation des travaux.

La Ville verse également un montant de 10 000$ au propriétaire de l’immeuble à titre d’indemnité.