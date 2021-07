Renouvellement des ententes pour le soutien aux athlètes de la Mauricie

Excellence sportive Mauricie (EsM) a renouvelé ses ententes pour les trois prochaines années avec la Ville de Trois-Rivières, la Ville de Shawinigan, le Cégep de Shawinigan, le Cégep de Trois-Rivières, le Complexe sportif Alphonse-Desjardins et le Collège Laflèche.

Pour la prochaine année, elle poursuivra son mandat de soutien aux athlètes pour la reprise des entraînements et des compétitions. Également, il est prévu de créer une communauté de pratique pour les entraîneurs à partir de l’automne prochain.

« Comme notre mandat est d’être en support à tous nos athlètes et entraîneurs de la relève à l’excellence, nous nous devons de réagir rapidement. Fortement appuyés par nos partenaires, nous avons reçu des aides financières supplémentaires de la part de INS Québec et du Gouvernement Fédéral, ces sommes d’argent nous permettront de mettre sur pied des programmes supplémentaires pour nos entraîneurs et de l’aide pour nos athlètes », a commenté René Marcil, président du conseil d’administration.

« Je tiens à remercier les membres du conseil pour leur appui et également le renouvellement de nos ententes jusqu’en 2023. Cela nous permettra de continuer notre plan de développement, nous faire mieux connaitre et continuer au développement de notre guichet unique en sport en Mauricie. Grâce au travail de notre directrice générale, Marie-Ève, nous avons pu maintenir les services de support tout en respectant les règles de la santé publique. »

L’année 2020-2021 a commencé sous le signe de la pandémie qui a paralysé le monde du sport pendant plusieurs mois. Malgré l’arrêt complet des activités et des compétitions, EsM a continué d’offrir du support et de l’accompagnement aux athlètes, entraîneurs et clubs de la région.

L’offre de services médico-sportifs et en sciences du sport a pu être modifiée grâce à la volonté des intervenants à adapter leurs pratiques. Des programmes d’entraînement fait sur mesure pour la maison, des consultations et des ateliers en mode virtuel en sont quelques exemples. Un support supplémentaire a également été mis en place du côté de la préparation mentale.

« Nous avons officiellement changé de nom pour Excellence sportive Mauricie (EsM). Cela nous permettra de rejoindre ainsi l’appellation des autres membres de notre réseau. Nous sommes également très fiers d’arborer notre nouveau logo. Comme nous travaillons présentement sur un grand projet pour aider nos athlètes ; nous aurons besoin de la collaboration de tous ceux et celles qui croient à l’importance du sport et du rayonnement engendré par la performance de nos athlètes et entraîneurs », ajoute M. Marcil.

« Je tiens à féliciter tous les athlètes et entraîneurs qui ont continué leur travail dans des conditions difficiles, la pandémie n’arrêtera pas la passion qui vous habite. Bravo également à Sport Hommage Mauricie pour la tenue de sa soirée virtuelle. »

Pour les entraîneurs, un projet pilote avec l’aide d’un conseiller en développement des entraîneurs et de leur environnement a vu le jour. Ce projet a permis aux entraîneurs de partager sur différents sujets avec des intervenants de plusieurs spécialités et de créer une communauté de pratique qui continuera de s’agrandir et d’apporter un soutien aux entraîneurs. EsM a également profité de l’opportunité pour continuer ses travaux pour le dévoilement se son nom et du nouveau logo qui a finalement été lancé au début de l’année 2021.