René Villemure hérite de trois dossiers nationaux

Le député de Trois-Rivières, René Villemure, a été assermenté le 28 octobre lors d’une cérémonie privée tenue à la Chambre des communes.

» Cette assermentation représente pour moi un moment très émouvant puisqu’il confirme et concrétise le privilège que les électeurs de Trois-Rivières m’ont fait en me choisissant pour les représenter à la Chambre des communes. Mon équipe et moi sommes disponibles et heureux de travailler pour les Trifluviens tant sur les enjeux régionaux que nationaux », souligne le député.

Trois dossiers nationaux lui ont été confiés par le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet : l’éthique, la protection des renseignements personnels et l’accès à l’information et la francophonie internationale. S

Les députés de la 44e législature siégeront à la Chambre des communes à partir du 22 novembre.

À son bureau de circonscription, M. Villemure sera soutenu par Philippe L. Depatie, directeur de bureau, Julie Brosseau, attachée politique et Josée Laurin, adjointe administrative.

Les citoyens corporatifs et individuels peuvent contacter le personnel de circonscription pour des questions et enjeux au terme du traitement de dossiers de Revenu Canada, d’Immigration et Citoyenneté, de prestations fiscales, de la sécurité de la vieillesse et d’assurance-emploi (Service Canada), des Anciens Combattants Canada et de Passeport Canada.

Pour leur part, les entreprises sont invitées à contacter le bureau du député pour les dossiers touchant le financement, le développement économique, l’exportation, l’innovation ou la main-d’œuvre. Un soutien est aussi offert pour les demandes de subventions fédérales et le suivi auprès des ministères et/ou des organismes fédéraux.

Le bureau de circonscription est situé CECi de l’hôtel Delta (1634, rue Notre-Dame Centre). Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.