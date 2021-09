René Martin se lance en politique dans le district des Carrefours

Le président des Aigles de Trois-Rivières, René Martin, est candidat au poste de conseiller municipal dans le district des Carrefours en prévision des élections municipales du 7 novembre.

René Martin réside dans le district depuis plus de 15 ans. Il est reconnu pour ses nombreuses implications dans le monde du sport et dans la communauté. Auparavant, il a été président du conseil d’administration de l’école Val Marie et de Baseball Mauricie. Il a aussi été impliqué à titre de bénévole dans plusieurs autres causes.

Il désire maintenant travailler en équipe avec ses concitoyens de district et les représenter au sein du conseil municipal de la ville de Trois-Rivières. Il souhaite travailler en équipe avec les membres du conseil municipal dans le but de poursuivre le développement de la ville à tous les niveaux.