René Martin impressionné par l’offensive des Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières ont amorcé la saison du bon pied en disposant des Capitales de Québec à trois reprises sur quatre. L’Hebdo Journal s’est entretenu avec le directeur général de la formation trifluvienne, René Martin.

«Je suis très impressionné par notre alignement de frappeurs et surtout de faire 39 points en 4 matchs. Je suis impressionné, car on n’affrontait pas des pieds de céleri comme lanceurs. Bon, il ne faut pas s’attendre à ce que ce soit toute l’année. Il nous manque encore Martinez (Alberth) et Kelly (Juan), en plus du lanceur Jose Santiago. Martinez devrait rentrer la semaine prochaine et les deux autres devraient arriver une dizaine de jours après lui», a-t-il laissé tomber.

«Je dis toujours que dans la Ligue Can-Am, le premier mois en est un d’ajustements. Par contre, ceux qui partent bien en bénéficient toute l’année. Les Capitales ont perdu trois matchs, mais lorsqu’on va se reparler en juillet, ça ne veut pas dire que ça va être la même chose. C’est important de gagner nos séries à domicile et de jouer pas loin de .500 sur la route pour finir au premier ou deuxième rang.»

Le directeur général s’est dit «satisfait dans l’ensemble» du nombre de partisans qui se sont déplacés au stade en ces froides températures.

«Avec la météo annoncée, on est très content des foules de vendredi et samedi. On était déçu un peu dimanche et c’était très correct lundi. On est surpris d’avoir joué les quatre matchs tellement que les prévisions étaient mauvaises, ce qui est probablement venu influencer les gens. Je dirais aux gens de faire attention aux prévisions, car c’est rare qu’un match de baseball professionnel ne soit pas joué. Avec la température de mai, on ne peut qu’être satisfait de nos foules ce week-end», a-t-il témoigné.

Les Aigles ont pris la route des États-Unis pour y affronter les Miners de Sussex (3 fois) et les Jackals du New Jersey (4 fois). Sussex a remporté ses trois premiers matchs cette saison.

«Ça va être de bons matchs, surtout qu’on a un programme double de 9 manches mardi, suivi de 4 matchs contre New Jersey. Il faudrait aller chercher trois ou quatre victoires sur la route. Ensuite, on revient deux matchs à Trois-Rivières et on retourne sur la route. Bref, si on pouvait s’en tirer avec sept victoires, avec le début de saison que nous avons, ce serait parfait surtout qu’on joue beaucoup de matchs à domicile en juin.»

«Notre saison est bien partie, mais il faut être capable de répondre sur la route. Si on va chercher six ou sept victoires dans ce sprint-là, ça va être parfait surtout que nos trois joueurs vont rentrer par la suite», conclut M. Martin.