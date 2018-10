René Kègle et Francis Martel arrêtés

Les deux suspects recherchés par la Sûreté du Québec pour le meurtre d’Ophélie Martin-Cyr survenu à Yamachiche mercredi ont finalement été arrêtés la nuit dernière.

René Kègle, 38 ans de Saint-Maurice, a été arrêté à Repentigny, grâce à la vigilance des policiers de ce secteur.

Pour sa part, Francis Martel, 31 ans de Trois-Rivières, a été localisé sur le territoire de Montréal et a été arrêté par la SQ avec l’assistance des policiers du Service de police de la Ville de Montréal.

Les deux suspects sont interrogés et vont comparaître aujourd’hui au palais de justice de Trois-Rivières. Ils étaient visés par des mandats d’arrestation pour meurtre au premier degré.

Les enquêteurs poursuivent activement leur travail afin de faire progresser l’enquête et demandent à toute personne qui posséderait de l’information sur cet événement de communiquer avec eux.

Rappelons que c’est un citoyen qui aurait fait la découverte d’un corps dans un champ à Yamachiche, mercredi, vers 10h15. Il aurait aussitôt communiqué avec les policiers. La SQ confirmait que le corps découvert portait des marques de violence. Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec a pris en charge l’enquête.

Cette découverte a entraîné un important déploiement policier à Yamachiche. En plus du poste de commandement de la Sûreté du Québec, les enquêteurs ont fait appel aux techniciens en scène de crime et au maître-chien. Le drone de la SQ a également été utilisé pour vérifier le secteur.

L’enquête de la SQ démontre que Kègle et Martel auraient aussi tenté d’assassiner une jeune femme âgée de 21 ans, mais cette dernière aurait réussi à s’enfuir. On ne craint plus pour sa vie.