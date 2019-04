Rendez-vous artistique du côté de Plein Air Ville-Joie

Deuxième édition de la Symbiose des Arts

Suite au succès de l’an passé, l’expo-vente la Symbiose des Arts sera de retour les 4 et 5 mai prochains sur le site de Plein Air Ville-Joie. Les visiteurs auront la chance de rencontrer une quarantaine d’artistes et artisans proposant des œuvres liées aux arts visuels telles la peinture, la sculpture, la photographie et autres types de métier d’arts.

«Il y aura des peintres et métiers d’art, alors des peintres et des métiers d’art seront présents. C’est pourquoi on a choisi la Symbiose des arts où peinture et métiers d’art s’unissent comme slogan. On n’attend pas moins de 44 exposants et une quarantaine d’œuvres d’art seront offertes en tirage (dès 16h30 le dimanche). La moitié de l’argent des billets vendus ira à la mission sociale de Plein Air Ville-Joie», confie Michelle J. Trépanier, organisatrice.

«Nous allons peut-être avoir des sculpteurs. L’an dernier, on avait un forgeron sur place, mais il ne peut pas revenir cette année. On va avoir 28 peintres, mais aussi des artistes qui travaillent le cuir et d’autres le vitrail. C’est beaucoup de variétés d’art et ce sont des métiers d’art, alors ce n’est pas de l’artisanat.»

L’entrée est gratuite et les intéressés pourront aussi voir des artistes œuvrer en direct. Les portes ouvriront de 11h à 17h, samedi et dimanche.

«Pour l’organisation, c’est vraiment une belle opportunité d’avoir ce type d’événement qui permet souvent à des nouveaux venus de découvrir notre site exceptionnel. De plus, les artistes s’engagent avec nous afin de continuer notre œuvre de préservation et d’accessibilité, on joint donc l’utile à l’agréable», a pour sa part souligné Philippe Roy, directeur général de Plein Air Ville-Joie.

Notez qu’un casse-croûte sera aussi offert sur place.