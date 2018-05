Rencontre avec Via Rail: «Tout le monde est au même diapason» – Jean-Denis Girard

ÉCONOMIE. De nouveau cet après-midi, des représentants de Via Rail Canada ont rencontré d’importants acteurs de la communauté affaires de Trois-Rivières lors d’un rendez-vous organisé par le député trifluvien, Jean-Denis-Girard.

La société de transport ferroviaire Via Rail est venue faire le point sur les derniers développements dans le dossier du train qui relierait Québec à Windsor, en passant par Trois-Rivières.

«Certaines entreprises de transport avaient quelques inquiétudes à savoir si les trains de marchandises vont bien cohabiter avec les trains passagers. J’ai appelé Via Rail dans le but de réunir tout le monde à la même table pour qu’ils puissent tous être à jour et avoir la même information», confie Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières.

«On avait avec nous la chambre de commerce, des manufacturiers du Centre-du-Québec, la Ville de Trois-Rivières, le Port de Trois-Rivières, Via Rail, et des compagnies de transport, notamment Bellemare et Somavrac. L’objectif était de s’asseoir et d’étudier les impacts sur le transport de marchandises et sur les passagers, ainsi que les impacts économiques.»

M. Girard est revenu sur les avantages d’un tel service.

«Il y a des gens qui sont pris dans le trafic pendant une heure et trente minutes le matin, alors que le train de Via Rail va les transporter deux fois plus vite. On parle de 50 minutes de train pour parcourir le centre-ville de Trois-Rivières au centre-ville de Montréal. Au lieu de se créer du stress dans le trafic, ils pourront déjeuner à bord, prendre un petit café, profiter de l’Internet et même s’avancer dans leur travail. Ils vont arriver plus tôt pour aller chercher les enfants à la garderie», explique-t-il.

Le défi demeure d’agencer l’horaire des trains, car le train de marchandises ira à 50 km/h comparativement à 170 km/h pour les trains passagers. Des voies d’évitement devront être aménagées dans des endroits stratégiques.

«Il faut aussi s’assurer que les marchandises qui seront transportées sur ces mêmes rails respectent un délai aussi efficace qu’actuellement et que les entreprises soient bien desservies, autant pour la réception que pour l’expédition. On a eu de belles discussions, tout le monde rame dans le même sens pour la réalisation de ce beau projet et tout le monde est au même diapason», ajoute-t-il.

«On est à l’ère de penser au TGF. La mobilité est importante et on est rendu ailleurs. (…) On ne met pas en place un projet TGF sans avoir analysé tout le trafic ferroviaire dans la région. C’est ce qu’on nous a présenté aujourd’hui et l’ensemble des intervenants a eu des réponses à leurs questions. On en ressort avec une vision commune», conclut-il.

M. Girard a aussi évoqué l’avantage d’aller chercher de nouveaux touristes, de nouveaux habitants, ainsi que de nouveaux étudiants collégiaux ou universitaires.

Aussi à lire : Un train de passagers de Via Rail d’ici 5 ans à Trois-Rivières https://www.lhebdojournal.com/un-train-de-passagers-de-via-rail-dici-5-ans-a-trois-rivieres/