Rémy Royer passe des Cataractes aux Estacades

L’organisation des Estacades de Trois-Rivières Midget AAA a annoncé que Rémy Royer agira comme adjoint à l’entraîneur-chef Frédéric Lavoie pour la saison 2019-2020. Il occupera aussi le poste d’entraîneur au sein du programme Sports-Études Hockey.

Le 15 avril dernier, les Cataractes de Shawinigan avaient annoncé que les contrats des entraîneurs adjoints Steve Larouche et Rémi Royer n’étaient pas renouvelés.

«Je suis très heureux de me joindre aux Estacades et de travailler avec un entraîneur comme Frédéric Lavoie. L’organisation des Estacades a une belle renommée», a-t-il témoigné.

Natif de Donnacona, il a évolué dans diverses ligues professionnelles tout au long de sa carrière de 16 saisons (1996-2012). Il a porté les couleurs de nombreuses équipes, tant dans la Ligue américaine de hockey (LAH), que dans la East coast league (ECHL). Il a joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pour Victoriaville, Saint-Hyacinthe et Rouyn-Noranda, pour ensuite être sélectionné en 2e ronde (31e choix) par les Blacks Hawks de Chicago (18 matchs) dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il évolua également dans l’organisation des Capitals de Washington. Il jouera ensuite en Europe, soit en France, en Autriche et en Suisse.

Défenseur affectionnant le jeu robuste, il a laissé sa marque partout comme un joueur ayant beaucoup de leadership et d’intensité. En fin de carrière, il a évolué dans la LNAH, ligue reconnue pour son calibre de jeu assez intense. Puis un virage vers le milieu du coaching a fait que coach Royer partage depuis quelques années sa passion et son amour du hockey avec les joueurs de la relève au Québec. Il fut adjoint notamment adjoint chez les Tigres de Victoriaville et les Cataractes de Shawinigan dans la LHJMQ au cours des dernières saisons.

Certifié par Hockey-Canada pour la formation des entraîneurs, il a été entraîneur d’une des deux équipes du Québec lors du Challenge Gatorade présenté en avril dernier, à Boisbriand. (JC / Source: Estacades de Trois-Rivières – Midget AAA)