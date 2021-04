Remplacement de la bande centrale sur l’autoroute 40 : la deuxième phase des travaux débute demain

Les travaux de remplacement de la bande centrale de l’autoroute 40 débutés l’an dernier, à Trois-Rivières, reprendront le 24 avril.

Les interventions prévues, d’une durée d’environ 21 semaines, concernent le tronçon se situant entre les rues Laviolette et des Forges. Les travaux n’entraîneront aucune fermeture de bretelles. Cependant, une voie sera retranchée en tout temps dans chaque direction sur l’autoroute 40.

Compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser et de leur emplacement, ceux-ci ont été planifié en trois grandes phases, sur trois ans, à raison d’une phase par année. La phase 1, réalisée entre le pont Radisson et la rue Laviolette, s’est terminée à l’été 2020. Une troisième et dernière phase est prévue en 2022, entre les rues des Forges et La Vérendrye.

Le coût total des trois phases de travaux est de 8,6 M $.