Remplacement de câbles au-dessus du fleuve : 50 travailleurs à l’ouvrage

Une cinquantaine de travailleurs d’Hydro-Québec s’affairent, depuis quelques jours, à remplacer les câbles sur la traversée fluviale. Aujourd’hui, un deuxième conducteur –ou câble– est retiré des pylônes.

Le câble, qui sert de relève pour l’usine Kruger, datait de 1958 et arrivait à sa fin de vie utile. Le nouveau conducteur aura, quant à lui, une durée de vie de 70 ans.

L’opération consiste à décrocher le conducteur et le faire descendre graduellement sur une barge. Par la suite, les équipes postées sur la barge et sur la rive travaillent de concert pour tirer le câble vers la rive.

«Les barges sont placées de façon stratégique. Le câble peut frôle l’eau, mais pas toucher au fond», précise Jean-Philippe Gagnon, chef des travaux.

La mise sur pied de l’opération s’est avérée complexe sur le plan de la logistique. C’est que pour faire descendre le câble, d’une longueur de 1,4 km, il a fallu interrompre la circulation fluviale de 9h à 15h, en collaboration avec les instances maritimes.

«Ça a été un défi colossal, explique M. Gagnon. Il fallait aviser 48 heures à l’avance pour demander les entraves. On avait ensuite des réunions 24 et 12 heures avant l’entrave pour s’assurer que tout suivait son cours. On a eu la confirmation que tout était correct à 9h ce matin.»

C’est sans compter de nombreux autres facteurs qui font varier les échéanciers, dont la météo. En raison des vents et de la météo changeante de la dernière semaine qui auraient rendu la tâche dangereuse pour les monteurs de ligne, l’opération a dû être reportée à quelques reprises.

«On a aussi dû modifier nos méthodes de travail en raison d’enjeux environnementaux, poursuit M. Gagnon. Il fallait prendre le soin de limiter nos impacts sur l’environnement, quitte à être moins rapide. On a fait un aménagement spécial pour s’en assurer.»

La descente du troisième conducteur est prévue jeudi. Dès la semaine prochaine, les nouveaux conducteurs seront installés, si les conditions sont toutes réunies. La voie maritime devra de nouveau être fermée à la circulation maritime durant les travaux.