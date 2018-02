Remontée victorieuse des Cataractes!

LHJMQ. Les Cataractes de Shawinigan et l’Océanic de Rimouski croisaient le fer pour une troisième fois en trois semaines. En déficit 2 à 0 après 40 minutes, les Cats ont explosé avec 3 buts en 3e, se rapprochant à 7 points d’une place en séries éliminatoires.

Les Cataractes n’ont pas eu le départ qu’aurait souhaité l’entraîneur-chef Daniel Renaud. Ils n’ont décoché que deux maigres tirs au premier vingt.

Les visiteurs en ont profité pour ouvrir la marque alors que Jason Imbeault a battu le vétéran gardien Mathieu Bellemare.

Les visiteurs ont poursuivi leur domination au deuxième vingt, décochant 16 tirs contre 8. Dmitry Zavgorodniy en a profité pour doubler l’avance des siens en fin de période lors d’une supériorité numérique. Imbeault récoltait son deuxième point de la rencontre.

Les Cats ont montré signe de vie en troisième période.

Jan Drozg a réduit l’écart 2 à 1 alors que Shawinigan évoluait à 5 contre 4 à la 7e minute de jeu.

Drozg a par la suite préparé le but égalisateur de Simon Benoit avec un peu plus de 6 minutes à écouler. Vasily Glotov allait semer l’hystérie dans l’aréna quelques instants plus tard en donnant l’avance aux siens en surprenant Carmine-Anthony Pagliarulo.

«J’ai aimé la force de caractère des joueurs ce soir. On a été cherché un gros goal en power play et on a continué à travailler par la suite», a confié Daniel Renaud.

«C’est vraiment les joueurs qui ont pris le match en charge. Et c’est excellent pour nos jeunes joueurs en progression. Il y a une jeune qui m’avait dit qu’on gagnerait 3 à 2, et faut croire qu’il avait raison.»

Cette victoire rapproche les Cats à 7 points des Foreurs qui occupent le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.

Mathieu Bellemare s’est mérité la 3e étoile du match avec 31 arrêts.

Prochain match

Le prochain affrontement aura lieu mardi face aux Remparts de Québec, de nouveau à domicile.