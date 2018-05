Remontée des Aigles, mais victoire de Sussex en 10e manche

CAN-AM. Le partant des Aigles, Ethan Elias, a brillé à son deuxième départ cette saison. Or, son vis-à-vis, David Rollins, a mieux fait encore, neutralisant Trois-Rivières pendant 7 longues manches. Trois-Rivières a créé l’égalité en 9e manche, mais Sussex s’est sauvé une victoire de 2 à 1 en 10e manche.

Les locaux ont ouvert la marque en 4e manche alors qu’Elias a effectué un mauvais relais sur les sentiers, ce qui a permis à Jarred Mederos de croiser le marbre.

Ce fut le seul faux pas d’Élias qui n’a pas accordé de point mérité en 8 manches de travail. Il a cumulé 6 retraits au bâton.

Les hommes de TJ Stanton n’ont jamais pu répliquer face à un Rollins en grande forme. Il n’a rien concédé en 7 manches de travail, passant même 10 Aigles »dans la mitaine ».

Menace des Aigles

Les Aigles ont menacé en 8e face au releveur Alex Demchak.

Sam Dexter s’est retrouvé au premier but gracieuseté d’une erreur et Alexi Colon a enchaîné avec un simple. Kenny Koplove s’est amené en relève pour retirer Michael Suchy et Javier Herrera. Un but sur balles à Taylor Brennan a ensuite rempli les buts pour le receveur Anthony Hermelyn. Ce dernier s’est compromis dans un optionnel pour mettre fin à la manche.

Brent Jones s’est amené pour fermer les livres en 9e.

Kevin Cornelius l’a accueilli avec un coup sûr. Taylor Oldham a ensuite reçu une passe gratuite, poussant David Glaude (coureur suppléant) au deuxième coussin. Jonathan Gonzalez a raté ses deux tentatives d’amortie suicide avant de frapper un simple pour remplir les buts. Sam Dexter a ensuite créé l’égalité à l’aide d’un ballon-sacrifice.

Les locaux sont revenus à la charge en fin de 10e manche. Le releveur trifluvien, Philip Walby, a donné des buts sur balles à Audy Ciriaco et KJ Woods. Luis Alen a suivi avec un amorti et les Aigles ont ensuite rempli les buts intentionnellement.

Martin Figueroa a été atteint par le lancer de Walby, procurant la victoire aux Miners.

Les deux formations se disputeront un programme double ce jeudi. Les Aigles accueilleront les Boulders de Rockland lors du match d’ouverture local ce vendredi.

