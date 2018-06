Le Relais pour la vie amasse 108 000$

Crédit photo : Photo Audrey Leblanc

COMMUNAUTÉ. La 15e édition du Relais pour la vie de Trois-Rivières a permis d’amasser 108 000$ pour soutenir les victimes du cancer et de financer la recherche.

Pendant 12 heures, 45 équipes (des personnes qui ont eu ou qui ont un cancer, des aidants et familles, des amis ou des collègues) ont marché et se sont relayées autour d’une piste afin d’amasser des fonds pour la cause.

Plus de 100 survivants et leurs aidants ont aussi participé au Souper des survivants.