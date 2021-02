Relâche: Un parcours animé sera offert aux familles

Dans le cadre de la programmation «Prendre l’air en ville, cet hiver», les familles trifluviennes sont invitées à plonger dans l’univers de la Relâche enchantée, soit un parcours animé qui sera offert gratuitement à la population et qui se déroulera aux abords de l’Amphithéâtre Cogeco et du Musée Boréalis durant le congé scolaire.

Cette toute nouvelle activité extérieure permettra ainsi aux familles participantes de se divertir de façon originale pendant la semaine de relâche qui se veut particulière cette année.

Le parcours enchanteur se déroulera les 27 et 28 février, ainsi que du 2 au 6 mars prochains. D’une durée approximative de 120 minutes, il se déroulera sur les terrains extérieurs de l’Amphithéâtre Cogeco et du Musée Boréalis. Au total, il rassemblera neuf stations de jeux spécialement conçues pour divertir et faire bouger petits et grands. Trottinette des neiges, chasse au trésor, glissade sur tubes, peinture sur neige, Zumba et bien plus encore seront proposés aux participants.

Dans le but d’éviter tout rassemblement et de suivre les directives émises par la Santé publique, les gens devront obligatoirement réserver leur plage horaire en ligne puisque les places seront limitées. Il sera possible de vous inscrire dès ce mardi 23 février, à 11h, sur le site Web de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières au www.ce3r.com. Les départs se feront aux 15 minutes, entre 9h30 et 16h30. Notez que chaque réservation devra contenir un maximum de huit personnes.