Relâche scolaire: les cinémas, arénas et piscines pourront ouvrir

COVID-19. À l’approche de la semaine de relâche scolaire, le premier ministre François Legault demande à la population de demeurer très prudente, mais annonce tout de même quelques assouplissements, notamment pour les cinémas, les arénas et les piscines qui pourront ouvrir à partir du vendredi 26 février.

La Mauricie/Centre-du-Québec demeure néanmoins en zone rouge. En fait, à partir de lundi le 22 février, seule la région de l’Outaouais passera en zone orange. Les autres régions, déjà en zone rouge, le resteront.

Ainsi, dans la région à partir du 26 février: les familles et les enfants pourront profiter de plusieurs activités pendant la semaine de relâche: salles de cinéma, musées et bibliothèques (déjà rouvertes), patinage libre dans les arénas et natation dans les piscines.

Également, les groupes de huit personnes seront maintenant autorisés pour les activités physiques extérieures.

Pour ce qui de se déplacer d’une région à l’autre, bien que ce ne soit pas recommandé, M. Legault précise qu’il sera possible de se déplacer dans une autre région, par exemple pour louer un chalet, mais en respectant toujours une seule bulle familiale.

Les corps policiers seront d’ailleurs mobilisés afin de s’assurer que les consignes soient respectées (bulle familiale, couvre-feu, etc.). François Legault a rappelé que les policiers ne sont plus à l’étape de donner des avertissements. Si les consignes en place ne sont pas respectées, les contrevenants s’exposent à des amendes.

En bref, à compter du vendredi 26 février :

– Les cinéma pourront ouvrir leurs portes

– Les sports intérieurs (arénas et piscines) seront permis pour les familles et pour 2 personnes, tout en respectant les consignes.

– Activités extérieures : les bulles de 8 personnes seront permises

– Le couvre-feu demeure à 20h dans les zones rouges

– Musées et bibliothèques ouvertes (annoncées la semaine dernière)