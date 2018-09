Régionaliser l’immigration, une priorité pour contrer la pénurie de main-d’œuvre

Crédit photo : Audrey Leblanc

ELECTIONS. S’il est élu le 1er octobre, le candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) à Trois-Rivières, Jean Boulet, compte faire de la régionalisation de l’immigration une de ses grandes priorités, notamment dans l’optique de contrer la pénurie de la main-d’œuvre.

«En 10 ans, la Mauricie n’a reçu que 0,7% de l’immigration totale du Québec et seulement 0,6% de l’immigration économique. En raison du manque de main-d’œuvre, on voit des entreprises qui doivent parfois refuser des contrats. Il faut assurer une meilleure régionalisation de l’immigration», plaide M. Boulet.

Avec un gouvernement de la CAQ, les délais et la bureaucratie entourant l’immigration économique seraient révisés pour permettre aux étrangers à qui une entreprise de la région a offert un emploi d’être priorisés et d’obtenir leur permis de travail plus rapidement, soutient le candidat.

«Au total, 86% de l’immigration se fait dans les centres urbains, mais 55% des emplois disponibles se retrouvent dans les régions du Québec. Il faut être plus attrayant. Il faudra faire des opérations de séduction. Je veux aussi instaurer un bureau d’accueil au cœur du Quartier des Affaires et de l’innovation pour simplifier les démarches des chercheurs d’emploi», précise Jean Boulet.

Il entend aussi travailler avec des organisations comme Emploi Québec et le Carrefour Jeunesse Emploi ainsi que les organismes communautaires pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants sur le marché du travail. Il affirme aussi qu’il importe de bonifier et améliorer l’offre de services destinés à intégrer les immigrants.

«Il faut les accompagner dans l’apprentissage du français, si c’est nécessaire, pour leur permettre de bien s’intégrer. C’est aussi important qu’ils côtoient ce qui se passe, autant sur les plans culturel que social. La vie est intéressante ici et avec le centre-ville revitalisé, dans notre Quartier des Affaires, Trois-Rivières sera une très belle place pour l’accueil des immigrants», affirme le candidat caquiste.

«Ça nous incite à redoubler d’effort»

D’après un sondage réalisé par Mainstreet pour le compte du Groupe Capitales Médias, Jean Boulet récolterait 27,8% des intentions de vote dans la circonscription de Trois-Rivières, devant Jean-Denis Girard (PLQ) qui obtiendrait 20,2% des votes.

«C’est totalement compatible avec les commentaires et les témoignages qu’on recueille en rencontrant les électeurs. C’est positif. Ce qu’on entend le plus fréquemment, c’est le besoin de changement et le besoin d’une voix forte à Québec. Ça m’interpelle qu’on soit omniprésent et Fort à Québec», commente-t-il.

Le Parti Québécois (15,6%) et Québec solidaire (10,4%) suivent dans les intentions de vote, tandis que les autres partis récoltent 3% des intentions de vote. Toutefois, le sondage fait également état que 22,9% des électeurs de la circonscription seraient indécis.

«Il y a un certain nombre d’indécis. Ça nous incite à redoubler d’efforts parce qu’il y a beaucoup de travail de conviction à faire. Il reste trois semaines à la campagne. Le chemin est long à parcourir. Le vrai sondage sera le 1er octobre. On est stimulé, mais on demeure réaliste», conclut-il.