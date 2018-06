Réfection de l’autogare: 868 000$ de plus pour les travaux

Crédit photo : (Photo Google Maps)

AFFAIRES MUNICIPALES. Les mauvaises surprises découvertes lors des travaux de réfection du stationnement souterrain de l’hôtel de ville entraîneront des coûts supplémentaires de l’ordre de 868 061$.

Cela est dû au très mauvais état du système de drainage dans le stationnement.

Le plan initial prévoyait de réparer le tout, mais il faudra finalement remplacer le système.

«Le stationnement était toujours plein d’eau. On s’est rendu compte que les conduites sont brisées et colmatées. On ne peut pas réparer ça. Il faut changer la façon d’y drainer l’eau», indique Ghislain Lachance, directeur adjoint aux services aux citoyens et directeur des travaux publics de la Ville de Trois-Rivières.

M. Lachance estime que ce changement dans les travaux ne devrait pas entraîner de délai supplémentaire, de sorte que l’échéancier initial de la fin du mois d’août devrait être respecté.

Rappelons que ces travaux, qui devaient être réalisés au coût de 2,2 millions $, prévoient le remplacement des appareils d’éclairage, la réfection de la structure, ainsi que des travaux de drainage. Une quarantaine des 180 espaces de stationnement étaient condamnés depuis plus d’un an.