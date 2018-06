Réélection au conseil d’administration à l’UQTR

Crédit photo : Photo archives

UNIVERSITÉ. Le conseil d’administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a réélu les membres M. Robert Picard pour le poste de président du conseil d’administration de l’établissement et Mme Lyne Pépin à titre de vice-présidente, lors d’une séance ordinaire.

Ricard est un habitué du milieu puisqu’il siège sur le conseil d’administration depuis sa nomination par le Conseil des ministres, soit le 30 mars 2016. Avant d’occuper ce poste, il était d’ailleurs directeur régional au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale. M. Ricard est détenteur un baccalauréat en science économique de l’UQTR.

Quant à elle, Lyne Pépin siège également au conseil d’administration de l’UQTR depuis 2016. Elle est actuellement à la retraire, mais elle fut directrice générale du Centre de santé et services sociaux de Maskinongé. Elle a notamment travaillé dans le domaine de la santé en étant membre de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Elle possède un diplôme d’études supérieures spécialisées en administration publique de l’École nationale d’administration publique et d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’UQTR.

Les postes sont d’une durée d’un an.