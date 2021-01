Réduire son empreinte écologique

Organisé par l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA) en collaboration avec Aliments du Québec, Les aliments du Québec dans mon panier c’est un concours unique de marchandisage qui fait rayonner les produits d’ici. Du 17 au 30 août 2020, 191 partenariats détaillants-fournisseurs y ont participé pour faire connaître les produits d’ici vérifiés par Aliments du Québec, avec des projets tous plus originaux les uns que les autres.

Prix Commerce de proximité : Veganwave – Aroma Sì!

Félicitations à l’entreprise Veganwave et à la boutique Aroma Sì! qui ensemble se sont mérités le prix Commerce de proximité du concours Les aliments du Québec dans mon panier. Pour ces deux compagnies, l’association était plus que naturelle puisque les deux visent la même clientèle et ont à cœur d’améliorer la qualité de vie des gens. L’entreprise Veganwave, originaire de Saint-Agapit cherche en effet à inculquer aux Québécois de saines habitudes au quotidien, en végétalisant leur alimentation grâce à une gamme de bases et de protéines végétales, toutes faites au Québec. Elle a trouvé le partenaire idéal dans la boutique Aroma Sì! de Trois-Rivières, spécialisée dans la distribution des produits écologiques, biologiques et zéro déchet, tant alimentaires que ménagers pour toute la famille.

Déroulement de l’activité

Durant une semaine, le duo a mis de l’avant ses produits sous différentes formes. Placés de façon centrale dans le magasin, ils ont été offerts à des prix spéciaux. Un événement extérieur a été organisé sous chapiteau, avec un magicien et un photobooth pour attirer l’attention des clients et promouvoir leur philosophie, incluant un buffet de dégustation pour qu’ils soient à même de juger de la qualité des produits.

« C’est important pour nous d’encourager les entreprises locales, pour être en cohérence avec nos valeurs d’entreprise et réduire notre empreinte écologique. On est des entrepreneurs d’ici qui encouragent les gens d’ici! » – Marie-Anick Serrurier et Caroline Baribeau Lanouette, fondatrices d’Aroma Sì!

