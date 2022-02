Redonner la capacité de rêver aux gens de la rue

Redonner du pouvoir aux personnes de la rue et montrer la lumière que porte chacune d’elles, c’est la mission que s’est donnée la coopérative de solidarité Les Affranchis. Et c’est par le biais de la création qu’elle y parvient.

La coop Les Affranchis souhaite favoriser l’inclusion sociale des personnes les plus vulnérables de nos communautés, en particulier grâce à des projets artistiques ou culturels.

L’organisme travaille de concert avec Point de rue de Trois-Rivières et Nicolet-Yamaska qui vient en aide aux personnes marginalisées ou à risque de le devenir.

En temps normal, la coop Les Affranchis organise des ateliers en tous genres pour les personnes de la rue: percussions, poésie, dessin, écriture,etc. C’est d’ailleurs à la suite de plusieurs ateliers de poésie mettant en commun des gens de la rue et des artistes professionnels que les recueils Sonder la terre et Le Peuple arpenteur ont vu le jour.

« Ça amène de beaux changements, selon leur degré d’implication. On fait beaucoup la différence entre l’art thérapie et l’inclusion par l’art. Par exemple: un atelier de percussions ou de dessin peut faire du bien. Ce qu’on veut, c’est l’inclusion et une démarche plus soutenue pour les ateliers de poésie. Ça représente deux mois de travail et de peaufinement jusqu’à ce que les participants soient heureux du résultat et qu’ils ressentent tout autant d’émotions en le lisant », souligne Diane Longpré, coordonnatrice pour le journal La Galère et la coop Les Affranchis.

« Les impacts sont directs. Ils ont des étoiles dans les yeux et sont si fiers d’eux! Ils se disent qu’ils ont accompli quelque chose et ça se retrouve dans un livre qui est vendu. L’inclusion par l’art les fait aussi sortir de leur urgence, ajoute-t-elle. Ils ont toujours le nez là-dedans. C’est de leur redonner la capacité de rêver et de comprendre qu’ils ne sont pas seulement leurs problèmes et qu’on croit en eux. »

Avec la pandémie, la coop Les Affranchis n’a eu d’autre choix que de mettre un frein à ses ateliers et à se limiter à ses activités d’édition. En l’absence de la tenue d’ateliers et de publication du Journal La Galère, la maison d’édition a publié, récemment, le livre Cultiver le bonheur – Petit guide pour jardiner votre bien-être du Dr Sébastien Burelle. Dans les prochains mois, l’organisme publiera également le livre du clown humanitaire Guillaume Vermette.

« Ça fait partie de notre mission de faire rayonner le message que l’on véhicule, même si les projets ne sont pas directement reliés à Point de rue, précise Diane Longpré. On se distingue des autres maisons d’édition parce qu’on ne fait aucun profit. On assume les frais de réalisation et les profits subséquents sont remis à une cause, une personne ou un organisme au choix de l’auteur. »

Les nouveaux projets de livre sont sur la glace pour l’instant. La coopérative de solidarité a hâte de pouvoir recommencer ses ateliers de création. « L’intérêt est là. On a aussi cessé de publier La Galère pendant la pandémie, car ça devenait compliqué avec les enjeux de distanciation et d’échange d’argent. Il y a toujours un intérêt de nos gens et de l’équipe à relancer ça. On ne se le cachera pas: ça ferait tellement de bien de pouvoir sortir de cette pandémie qui prend beaucoup de place! La pandémie nous affecte beaucoup », conclut Mme Longpré.

En attendant, on peut encourager l’organisme sur son site web au www.lesaffranchis.coop où l’on retrouve des chandails et des tuques à l’effigie des Affranchis, ainsi que les livres édités par la coopérative. Les fonds provenant des ventes sont remis à Point de rue de Trois-Rivières et Nicolet-Yamaska dans le cadre des cuisines collectives.