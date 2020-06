(Re)découvrir sa région et soutenir une bonne cause

Tourisme Mauricie, la MRC des Chenaux, Tourisme Haute-Mauricie, la MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac, l’Office de tourisme, foires et congrès de Shawinigan et Innovation et Développement économique de Trois-Rivières s’unissent pour lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme La Ruche afin de soutenir les entreprises touristiques de la région.

Par le biais de la campagne Ta Mauricie te donne rendez-vous, la population est invitée à manifester sa fidélité envers les commerces participants par l’achat d’une carte-cadeau, applicable sur place, dans les entreprises participantes. Ce sont 96 entreprises touristiques qui sont mises de l’avant par cette campagne.

Cela représente une source de revenu essentielle pour les commerces qui ont peine à couvrir leurs frais pendant la crise.

L’objectif est d’amasser une somme de 25 000$. Par ailleurs, la campagne Ta Mauricie te donne rendez-vous pourra compter sur le soutien financier de Desjardins qui, par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, doublera l’objectif de la campagne, à condition que l’objectif initial de 25 000$ soit atteint. Cette contribution sera entièrement remise à Centraide Mauricie, l’organisme communautaire associé à la campagne de financement participatif.

La campagne se déploie sur le site de La Ruche jusqu’au 3 juillet au http://laruchequebec.com/rendez-vous-mauricie/