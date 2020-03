Recyclage: le bac en bordure de la rue la veille de la collecte, demande la RGMRM

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Régie) informe la population que jusqu’à maintenant, les différents services de gestion des matières résiduelles sont maintenus.

Afin d’être en mesure de maintenir les services à la population, la Régie a mis en place toutes les mesures de précaution nécessaires et recommandées afin de protéger ses travailleurs et limiter la propagation du virus.

Collectes des matières recyclables

La collecte des matières recyclables se poursuit normalement. Si possible, la RGMRM demande de déposer le bac en bordure de rue la veille de la collecte. Il est important de mentionner que les mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés doivent être déposés dans le bac de déchets et non dans le bac bleu.

Écocentres encore ouverts

Jusqu’à maintenant, les écocentres régionaux de la Régie demeurent ouverts. Toutefois, il est demandé aux citoyens de se conformer à la directive de limitation des sorties et de reporter à plus tard les déplacements aux écocentres à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

Aux écocentres, les citoyens doivent maintenir une distance minimale de 2 mètres entre chaque personnes. Ces directives pourront évoluer et être mises à jour au cours des prochains jours.

Écocentres