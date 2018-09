Récupération de médicaments : un réflexe qui se développe à Trois-Rivières

Crédit photo : Audrey Leblanc

SANTÉ. De plus en plus de Trifluviens récupèrent leurs médicaments périmés. C’est ce que constate Jean-François Giguère, pharmacien propriétaire dans le secteur Cap-de-la-Madeleine et membre du conseil d’administration de l’Ordre des pharmaciens du Québec.

«Je remarque que les gens rapportent plus leurs médicaments qu’il y a six ou sept ans, mentionne M. Giguère. Les gens sont de plus en plus sensibilisés à l’importance de récupérer leurs médicaments périmés et ceux qu’ils ne prennent plus. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais on va dans la bonne direction.»

Au Québec, il n’existe aucune loi ni règlement qui oblige les gens à récupérer leurs médicaments à la fin de leurs traitements. Ce geste demeure une initiative personnelle et, pour ce faire, ils doivent se présenter au laboratoire d’une pharmacie.

«Habituellement, c’est la technicienne de laboratoire qui va s’occuper de ça, indique M. Giguère. Elle va demander à la personne si ça lui appartient ou si c’est à quelqu’un d’autre. Elle vérifier toujours s’il n’y a pas des éléments dangereux comme des aiguilles qui ont servi pour des traitements injectables.»

Les médicaments rapportés sont ensuite déposés dans des bacs dédiés à cet effet dans le but d’éviter qu’ils soient mélangés aux autres et réintroduits dans la chaîne. «Il y a un bac pour les médicaments ordinaires et un autre pour ceux qui sont plus dangereux et qu’on doit manipuler avec soin. Les pilules de chimiothérapie font partie de cette catégorie-là», précise le pharmacien propriétaire.

Quant à eux, les narcotiques font l’objet d’un suivi plus rigoureux et sont notés dans un registre. «Par exemple, quand quelqu’un rapporte de la morphine, on va inscrire le nom de la personne qui nous rapporte le médicament, la quantité, etc. Le but, c’est de s’assurer que la quantité détruite corresponde à la quantité rapportée», explique M. Giguère.

Un souci écologique

À quelques reprises au cours de l’année, une compagnie qui se spécialise dans la destruction de médicaments vient chercher les bacs. «On l’appelle quand le bac est plein et le tout est incinéré», indique M. Giguère.

«C’est l’option la plus écologique, déjà qu’on contamine l’environnement avec les médicaments qu’on prend, ajoute ce dernier. Tout ce qu’on ingère, on en élimine beaucoup dans notre urine et nos selles. Ça se retrouve dans nos cours d’eau et ç’a un impact sur l’environnement. Si on jette nos médicaments dans la poubelle ou dans la toilette, c’est encore pire parce que ça se retrouve dans la nature intégralement.»

Ce dernier estime qu’une pharmacie moyenne récupère environ cinq bacs par année. «On ne traite pas plus les douleurs qu’avant, mais on donne plus de médicaments en raison du vieillissement de la population, nuance-t-il. On est capable de savoir quelle quantité on donne, mais on ne peut pas savoir ce qui reste chez les gens. On peut les sensibiliser et leur faire penser de nous rapporter les médicaments non utilisés, mais après, c’est entre leurs mains.»

Le pharmacien conseille de rapporter les médicaments qui ne servent plus chaque mois, en allant chercher sa prescription. De cette façon, le réflexe se développera plus facilement.

Le saviez-vous?

Même après utilisation, les timbres de fentanyl ne doivent pas être jetés à la poubelle puisqu’une petite quantité du médicament est encore présente dans les timbres.

«En pharmacie, on fait beaucoup de sensibilisation pour dire aux gens de les rapporter, indique Jean-François Giguère. On demande aux gens de coller les timbres utilisés sur une feuille de papier et de les rapporter. On ne veut pas que ça se retrouve dans les poubelles et que des personnes les prennent pour extraire le médicament restant.»