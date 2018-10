Record de froid et neige abondante à prévoir

Crédit photo : Photo Météomédia

MÉTÉO. Une chute brutale des températures plonge, depuis hier, le Québec dans une tendance glaciale pour un mois d’octobre. En plus, la première vraie bordée de neige fait son arrivée dans plusieurs secteurs.

Pour débuter la semaine, un nouveau système s’approche du Québec. Après une journée fraiche et parsemée de flocons, lundi, une dépression venant de l’ouest affectera surtout l’est de la province entre mercredi et jeudi, et apportera un mélange de pluie et de neige.

Plus de 15 cm pourraient tomber localement.

Certains secteurs du centre pourraient aussi recevoir une bonne quantité de neige (en fonction de la trajectoire encore incertaine du système).

Le reste des secteurs profitera, de lundi à jeudi, d’un temps relativement calme. Les températures resteront fraîches, certes, mais le ciel sera variable, alternant entre averses et éclaircies. Un peu de pluie pourrait toutefois affecter le sud au passage de ce système entre mardi et mercredi. *Source: Météomédia