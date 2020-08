Recherché pour deux meurtres, il est arrêté à Trois-Rivières

Le Service de police de la Ville de Montréal annonce que Claude Charbonneau, 61 ans, a été arrêté aujourd’hui peu avant midi par un policier de la Direction de la police de Trois-Rivières.

Claude Charbonneau, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrestation relativement aux deux homicides survenus les 4 et 6 août dans les secteurs d’Ahuntsic-Cartierville et de Notre-Dame-de-Grâce, a été intercepté au volant du véhicule volé dont la description avait été largement diffusée dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Il n’a pas résisté à son arrestation.

Le SPVM souhaite remercier la Direction de la police de Trois-Rivières pour sa collaboration dans cette recherche.

M. Charbonneau devrait comparaître demain à Montréal, où il sera formellement accusé de meurtres au premier degré.