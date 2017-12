RÃ©centes nouvelles du cÃ´tÃ© des Estacadesâ€¦

Bravo et merci à nos musiciens!

Le 12 décembre dernier, les élèves du programme musique-études se sont déplacés pour donner un concert à la résidence Le Duplessis, du secteur Cap-de-la-Madeleine. Une cinquantaine de résidents ont assisté au concert. Les dernières pièces présentées étaient des œuvres de Noël et tous ont chanté de bon cœur ces airs connus. Ce fut une rencontre magnifique entre ces deux générations.

Le comité environnemental



Le Comité environnemental de l’Académie les Estacades a profité du Salon des métiers d’art pour proposer et vendre des décorations de Noël écologiques. Les montants recueillis serviront à la construction d’un abri à vélo / récupérateur d’eau de pluie. En effet, le transport actif est encouragé, mais de plus l’eau de pluie sera utilisée pour entretenir les platebandes de plantes vivaces et comestibles qui seront plantées le printemps prochain.

Félicitations Jean-Maxime!

Jean-Maxime Connely, finissant diplômé du secteur T.E.A.C.C.H 2017-2018 de l’Académie, s’est mérité un chèque-cadeau d’une valeur de 500$ en frais d’inscription au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir pour l’année scolaire 2018-2019. Il avait participé au concours lors de sa visite organisée par l’Académie les Estacades. (JC)