Réaménagement du boulevard Sainte-Madeleine : les citoyens se prononcent

Une centaine de citoyens ont pris part, le 27 octobre, à une consultation publique sur le réaménagement du boulevard Sainte-Madeleine. L’objectif de la soirée était de connaître l’opinion des résidents du secteur sur les aménagements temporaires de l’été dernier et de savoir ce qu’ils aimeraient y retrouver de façon permanente.

De façon générale, les citoyens présents ont dit avoir aimé la verdure, la couleur et la convivialité des terrasses temporaires. Ils ont aussi apprécié les activités qui s’y sont tenues. Toutefois, ils ont soulevé le manque d’affluence, le manque d’informations au sujet des activités, l’absence de points d’ombre et les virages difficiles aux intersections en raison des aménagements temporaires au sol. Il a également été question de la piste cyclable qu’ils trouvent trop près des espaces de stationnement.

Concernant les aménagements permanents, les citoyens présents à la consultation publique ont exprimé leur désir d’avoir une circulation fluide sur le boulevard, tout en faisant de l’artère un endroit attractif et chaleureux. L’ajout d’arbres a été soulevé à maintes reprises, non seulement pour verdir l’espace, mais aussi pour créer des points d’ombre.

De plus, les gens aimeraient que les façades des bâtiments soient embellies et y retrouver divers services de proximité, comme un café. Une fois de plus, il a été question de l’emplacement de la piste cyclable. Pour plusieurs citoyens, celle-ci devrait être localisée ailleurs que sur le boulevard Sainte-Madeleine.

Quelques idées pour animer l’endroit ont aussi été soumises. Il a été suggéré d’ajouter des lumières d’ambiance, d’avoir de l’art urbain et un emplacement pour des camions de cuisine de rue (food truck).

Toutes les idées soumises lors de la soirée feront l’objet d’un rapport. Celui-ci sera utilisé lors de la conception des plans du réaménagement du boulevard. D’ailleurs, la présentation des plans et devis aura lieu en 2022. Quant aux travaux, ils sont prévus pour 2023. D’ici là, d’autres aménagements temporaires seront testés l’été prochain dans le but de trouver une formule qui plaira au plus grand nombre.