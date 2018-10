Réal Béland de retour avec un quatrième spectacle

Crédit photo : Photo courtoisie

HUMOUR. Réal Béland est de retour sur scène avec un quatrième one man show intitulé «Faire semblant». Bien qu’il soit un peu moins absurde qu’à ses débuts, il a ramené quelques-uns de ses petits plaisirs coupables.

De son propre aveu, il est de retour avec un spectacle un peu plus stand-up. «J’aborde des sujets un peu plus personnels et le fait de faire semblant. Ça vient un peu aussi de ma crise de la mi-quarantaine qui m’amène maintenant à côtoyer les gens qui font toujours semblant le moins souvent possible», lance-t-il d’emblée.

«Je pense que c’est le mal du siècle, d’ailleurs. On connaît tous des gens qui font semblant et encore plus sur les réseaux sociaux. J’aime répondre à ces gens-là et je m’éloigne des gens qui font semblant, même si c’est un peu ça notre métier aussi, car on est appelé à nous-mêmes faire semblant parfois.»

Bien qu’il ait ralenti sur le plan de l’absurdité, Réal Béland réserve toute une surprise à son public.

«Mon troisième one man show en était un de transition à devenir moins absurde. Là, n’allez pas croire que j’ai changé complètement. Il y a quelques fois où je me gâte, dont un numéro avec Stéphane Lefebvre. Je pense que c’est la chose la plus absurde de ma vie que j’ai faite.»

Qui dit Réal Béland dit Monsieur Latreille. Et bien son retour est un incontournable.

«C’est certain que je l’ai ramené. C’est mon plaisir coupable. Je le fais surtout pour la complicité que ça procure avec la salle. J’ai toujours aimé jouer avec le public. J’ai tellement de fun avec le public.»

Bien qu’il en soit bientôt à 30 ans de carrière, l’humoriste ne dément pas qu’un nouveau spectacle amène une certaine pression.

«Je suis chanceux que mon public soit là depuis le début, car ça fait longtemps que j’ai commencé. Mon public est encore là et on continue de développer un nouveau public. La pression, c’est toujours celle de ne pas le décevoir. On veut qu’il soit content. De mon côté, je produis le show, j’assure la mise en scène et le co-écrit avec Stéphane (Lefebvre) alors ça me donne une plus grande liberté.»

Sa fille en première partie

Les spectateurs auront également la chance de découvrir la fille de Réal, soit Charlotte. Elle assure la première partie du spectacle.

«Avec mon père, j’ai toujours vu mon métier comme une histoire de famille, alors c’est vraiment le fun de pouvoir vivre ça avec elle. On arrive sur scène et j’ai l’impression que je suis chez moi. C’est comme si je recevais mon monde chez nous», confie-t-il.

«Ça fait environ six ans que Charlotte chante, joue du piano et de la guitare. Je l’ai invité parce qu’elle est vraiment bonne, car je sais que les gens diraient qu’elle est invitée juste parce que c’est ma fille. Elle est extraordinaire et je ne pas peur de le dire. Les gens vont la découvrir comme moi je l’ai découvert. Je suis fier d’elle.»

Charlotte compte trois sœurs à la maison. L’humoriste confirme qu’il doit ajuster sa «vie de tournée».

«C’est sûr que ce n’est jamais facile, surtout que c’est même plus difficile en vieillissant. J’essaye d’organiser ma tournée en conséquence, sans m’absenter sur de longues périodes. Par exemple, au lieu d’aller une fois en Gaspésie, je vais y aller trois ou quatre fois. Au lieu d’aller une fois en Abitibi, je vais y aller en deux fois.»

«C’est mieux ainsi, car j’ai encore un plaisir fou à faire ce métier-là. C’est important que je limite mes shows. Si je partais pour sept shows en Gaspésie, je n’aurais peut-être pas autant de plaisir pour les trois derniers. Ça se sentirait du côté du public aussi. J’aime mieux arriver sur scène en pleine forme et avoir le maximum de fun», ajoute-t-il.

Et n’allez pas croire non plus qu’un nouveau show viendra ralentir ses projets.

«J’ai toujours besoin de maintenir l’équilibre entre la scène, la radio et la télévision, bref de tout le temps sauter de l’un à l’autre. Présentement, je travaille sur plusieurs projets de télévision. Il y en a certains où je serai devant la caméra et d’autres où je serai derrière. Ça s’en vient très bientôt», conclut-il.

Réal Béland sera de passage à la salle J.-Antonio Thompson le samedi 17 novembre, dès 20h.