Rassemblements interdits : 34 appels faits à la police de Trois-Rivières

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont répondu à 34 appels en lien avec la règlementation sur les mesures sanitaires émises par la Santé publique entourant la fête de Noël.

Aucun constat n’a été émis lors des vérifications. Par ailleurs, plusieurs appels se sont avérés non fondés.

En ce qui concerne l’opération «CADRES» : contrôle de l’achalandage, de la distanciation et des rassemblements, les patrouilleurs ont visité 130 commerces. On n’y a constaté aucun débordement et les mesures mises en place étaient respectées.

La Direction de la police de Trois-Rivières sollicite l’appui de la population en ce qui concerne le respect des mesures sanitaires, notamment en évitant les rassemblements interdits.