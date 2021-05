Rapport financier 2020: le tiers des surplus attribuable au boom immobilier

La Ville de Trois-Rivières a dégagé un surplus de 12,1 M$ au terme de l’année 2020 malgré la pandémie de COVID-19.

L’excédent représente 4,24% du budget de 285,2 M$ et se situe dans la fourchette visée de 2% à 5% de ce qui est jugé raisonnable.

Cet excédent est principalement attribuable à des revenus imprévus de l’ordre de 6,1 M$ provenant notamment de l’effervescence du marché immobilier. En ce sens, les droits de mutation immobilière ont été de 4,3 M$ supérieurs au budget prévu en 2020.

Les autres écarts de revenus plus significatifs proviennent de subventions (700 000$) et de la vente de terrains (400 000$).

«Nos équipes Ville ont fait preuve de rigueur et de créativité afin d’atteindre nos objectifs budgétaires tout en maintenant la qualité de nos services. Chaque direction de la Ville a eu une façon d’entrevoir les choses avec la COVID-19. Repenser les dépenses est devenu un exercice collectif. Un surplus de 4,24% du budget, c’est signe d’une saine gestion», souligne le maire Jean Lamarche.

La pandémie de COVID-19 a également eu des répercussions sur des opérations courantes puisque certaines activités prévues et budgétées ont dû être reportées ou faites différemment. Cela a entraîné une économie de 2,1 M$ en matière de masse salariale et de 1,3 M$ de frais énergétiques.

Par ailleurs, en ajoutant l’aide financière résiduelle de 9,8 M$ reçue du gouvernement provincial pour contrer les impacts de la COVID-19, l’excédent de fonctionnement total se chiffre à 21,9 M$ pour l’année 2020.

Rappelons que la Ville de Trois-Rivières avait reçu une aide financière totale de 12,4 M$ pour compenser les impacts de la pandémie. En 2020, 2,6 M$ ont été utilisés pour éponger certaines pertes de revenus causées par ce contexte inhabituel.

La gratuité du stationnement au centre-ville et la diminution d’émission de constats d’infraction ont entraîné des pertes de revenus de 800 000$ et de 1,5 M$ respectivement. Une somme d’un million de dollars a aussi été investie pour adapter l’offre de camps de jour, appliquer les mesures sanitaires et acheter l’équipement de protection approprié.

Notons que le reste de l’enveloppe pourra être utilisée en 2021.

La dette à la charge de l’ensemble des contribuables a considérablement baissé, passant de 243,1 M$ en 2019 à 237 M$ en 2020. Comme le veut la politique de gestion de la dette, 25% de l’excédent de fonctionnement ira au remboursement de la dette.

Le conseil municipal devra faire un consensus pour déterminer les modalités de la redistribution du reste du surplus.

«On a beaucoup de plans et de projets, mais on doit aussi respecter certaines règles pour l’affectation de cet excédent. Par exemple, on ne peut pas payer une dépense récurrente avec les surplus. Il y a également des mesures pour Éclore fonds environnement. Est-ce qu’un pourcentage pourrait être redistribué dans un fonds pour le logement social? C’est une avenue aussi. On reviendra sur la redistribution à la prochaine séance du conseil de ville», précise M. Lamarche.