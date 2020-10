Rapport du vérificateur général : des lacunes dans la gestion des contributions aux organismes

En plus de faire état de la gestion du projet du colisée, le rapport du vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières s’attarde sur la gestion des subventions et des contributions diverses, la gestion du programme de continuité des affaires et la gestion du programme de relève des technologies de l’information.

Le vérificateur général, Jacques Bergeron, émet le constat que le rapport recensant les contributions était incomplet au moment de l’audit, une situation qui aurait, depuis, été réglée par la Ville.

Le vérificateur général a aussi remarqué l’absence d’une politique générale corporative pour encadrer de manière équitable, objective et transparente le traitement des demandes d’aide formulées par les organismes.

«Il n’y a pas de processus de réévaluation pour vérifier si l’organisme répond toujours aux besoins de la Ville et pour s’assurer qu’il y ait un traitement équitable des demandes. Plusieurs documents étaient manquants dans les dossiers des organismes, comme la composition du conseil d’administration, les assurances, etc.», explique M. Bergeron.

«On a pu constater que ça engendrait des situations d’iniquité en observant la correspondance avec les organismes qui demandaient de l’aide qui leur a finalement été refusée. D’ailleurs, il n’y a pas de revue annuelle des organismes reconnus pour s’assurer qu’ils respectent toujours les critères de la Ville et qu’ils répondent aux besoins», ajoute-t-il.

Le rapport précise aussi que le renouvellement de la reconnaissance municipale se fait automatique et qu’il n’existe pas de procédure pour évaluer annuellement la pertinence de reconduire l’aide accordée aux organismes reconnus.

La Ville de Trois-Rivières travaille présentement sur la révision de la politique de reconnaissance qui deviendra une politique d’admissibilité. Le tout devrait entrer en vigueur au plus tard le 15 avril 2021.

Le vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières estime aussi qu’il serait primordial que la Ville réalise une analyse d’impact du programme de relève des technologies de l’information.

«On ne connaît pas le délai de recouvrement si un système tombe en panne ou est inaccessible. En ce moment, on promet de relever le système en 24 heures, mais certains systèmes plus importants devraient être relevés en une heure, deux heures ou quatre heures, par exemple. Le délai inscrit actuellement n’inclut pas l’impact de la perte d’un système», indique M. Bergeron.

Une tâche compliquée par le confinement

La réalisation des travaux d’audit menant à la publication du rapport 2019 du vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières a été plus complexe que prévu en raison de la pandémie de COVID-19 et du confinement au printemps dernier.

«Les travaux ont été ralentis, précise-t-il. Avec l’entente discutée avec la directrice générale de la Ville de Trois-Rivières, c’était de moins importuner les gestionnaires qui étaient occupés à gérer la pandémie. En raison de ce ralentissement, le dépôt du rapport a été retardé d’un mois.»

Après cela, le Bureau du vérificateur général a dû se montrer agile et flexible dans les demandes pour mener à terme ses travaux d’audit, le tout ayant essentiellement été réalisé à distance.

Le vérificateur général souligne cependant «l’excellente collaboration» du personnel de la Ville concerné par les travaux d’audit en de telles circonstances.