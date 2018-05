Rappels saisonniers à l’arrivée du long week-end

Pour plusieurs citoyens, le long week-end de mai est l’occasion de faire le ménage du terrain et de préparer la cour arrière à l’arrivée de l’été. La Ville de Trois-Rivières a décidé de profiter de ce moment pour rappeler quelques règles de saison.

Dernière collecte printanière de résidus verts

Pour permettre aux citoyens de se débarrasser de leurs gazon, feuilles et autres résidus verts, une dernière collecte aura lieu le lundi 28 mai. Vous pouvez placer autant de sacs que vous désirez au bord de la rue (avant 6h30 le jour de la collecte) à condition d’utiliser des sacs orange, transparents et en papier. Les citoyens peuvent aussi déposer les résidus verts dans les écocentres du mardi au samedi, de 8h30 à 17h30 (horaire estival).

Arrosage et remplissage des piscines

En vertu du règlement trifluvien sur l’utilisation de l’eau, il est possible de remplir sa piscine tous les jours, de 9h à 17h. Arroser sa pelouse est autorisé en soirée, aux dates de calendrier paires pour les adresses civiques paires, et vice-versa. Les heures varient en fonction du mode d’arrosage : manuel (19h à 21h), automatique (20h à 21h) ou avec un système d’irrigation (22h à 23h). Consultez la réglementation complète au http://www.v3r.net/services-au-citoyen/eau/economie-d-eau-potable

Journée de l’arbre

C’est devenu une tradition de débuter le long week-end de mai avec la Journée de l’arbre. Les citoyens sont invités à venir chercher du compost et un plant d’arbre gratuitement, le samedi 19 mai, entre 8h et midi. Ils sont disponibles à deux endroits, soit au parc Pie-XII et au complexe de la Franciade.

Des spécialistes en arboriculture, en horticulture et en environnement seront sur place afin d’échanger avec la population. Il y sera notamment question de l’agrile du frêne, des traitements et de l’abattage des arbres affectés.

Fermeture des bureaux

Profitons de l’occasion pour rappeler que les bureaux administratifs et les bibliothèques seront fermés le lundi 21 mai dans le cadre de la «Journée nationale des patriotes».