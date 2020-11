Rappel massif chez Toyota et Lexus

Un peu plus de 5,84 millions sur la planète ont été rappelés parce que la pompe à carburant pourrait s’arrêter de fonctionner, provoquant le calage du véhicule et empêchant éventuellement son redémarrage. Ce problème augmente également le risque d’accident lors de la conduite à plus haut régime.

Sur les 5,84 millions de véhicules rappelés, environ 3,34 millions d’entre eux se trouvent aux États-Unis. Toyota a initialement annoncé un rappel de sécurité de 695 541 modèles Toyota et Lexus le 13 janvier 2020 aux États-Unis en raison d’une pompe à carburant défectueuse et, en mars, a ajouté 1,1 million de véhicules supplémentaires à ce rappel. Depuis lors, 1,52 million de véhicules supplémentaires ont été ajoutés au rappel aux États-Unis.

Voici la liste des véhicules concernés:

Lexus LS460 et GS350 2013 à 2015

Toyota FJ Cruiser et Lexus IS-F 2014

Toyota 4Runner, Lexus GX460, IS 350 et LX570 2014-15

Lexus NX200t et RC 350 2015

Lexus IS 200t, RC 200t, et GS 200t 2017

Toyota Sienna et Lexus RX 350 Toyota Highlander, Lexus GS 350 2017-2020

Toyota 4Runner, Land Cruiser, Lexus GS 300, GX 460, IS 300, IS 350, LS 500h, LX 570, NX 300, RX 300, RC 350 2018-2019

Toyota Avalon, Camry, Corolla, Sequoia, Tacoma, Tundra, Lexus ES 350, LC 500, LC 500h, LS 500, RX 350L 2018-2020

Toyota Corolla hatchback et Lexus UX 200 2019

Selon l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA), les pompes à carburant potentiellement défectueuses ont été « exposées au séchage par solvant de production pendant de trop longues périodes » au cours de leur fabrication. Cela pourrait provoquer des fissures de surface et une absorption excessive de carburant, ce qui pourrait entraîner une déformation et une défaillance.

