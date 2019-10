Rappel de produits du côté de la Fromagerie Bergeron

La Fromagerie Bergeron Inc. procède au rappel de Brins de Gouda et Le Populaire de marque Fromagerie Bergeron parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Salmonella.



Les détails sont disponibles via le https://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/salle-de-nouvelles/avis-de-rappel-d-aliments/liste-complete/2019-10-30/fra/1572495600607/1572495606863?fbclid=IwAR1z03fct-61ULynufFdJZKjSV4E2ouihIL7DPCrb2tjVXvPwu2TlM4H454

De son côté, la Fromagerie Bergeron a apporté une petite précision quant au rappel ce matin :

[PRÉCISIONS – RAPPEL DE FROMAGE FRAIS]

Nous tenons à préciser qu’𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 le fromage frais Brins de Gouda et Le Populaire 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗹𝗼𝘁𝘀 𝟭𝟵-𝟭𝟳𝟲𝟯 𝗲𝘁 𝟭𝟵-𝟭𝟳𝟲𝟰 sont touchés par le présent rappel. Ces numéros de lots sont inscrits à l’arrière des emballages de fromage. Ces fromages ont été produits le 21 octobre 2019 et sont à réfrigérer après le 23 octobre 2019.

Toutefois, pour éviter toute confusion, tous les produits frais Bergeron ont été temporairement retirés des tablettes de façon volontaire et préventive.

Svp vous référer à l’avis de rappel de l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments pour tous les détails.

[𝗔𝗩𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗥𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟 – 𝗙𝗥𝗢𝗠𝗔𝗚𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗜𝗦]

Si nous avons l’habitude de vous partager nos bons coups, nous souhaitons également être extrêmement transparents avec vous, surtout en ce qui a trait à la qualité de nos produits.

Depuis 31 ans, la qualité est l’une des valeurs fondamentales de l’entreprise. Nous nous faisons un devoir de dépasser les plus hautes normes de qualité et de salubrité des aliments et analysons régulièrement nos fromages lors de processus très rigoureux.

Malheureusement, nos analyses ont révélé la présence d’une possible contamination à la bactérie 𝘚𝘢𝘭𝘮𝘰𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 dans les fromages frais 𝗟𝗲 𝗣𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 et 𝗕𝗿𝗶𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗚𝗼𝘂𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗶𝘁𝘀 𝗹𝗲 𝟮𝟭 𝗼𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟵. Nous vous invitons à prendre connaissance de l’avis ci-dessous pour connaître tous les détails du rappel.

Nous avons été informés des résultats d’analyse au cours des dernières heures. L’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) a aussitôt été avisée. Notre équipe travaille très fort pour investiguer les causes possibles et des efforts préventifs supplémentaires ont été déployés.

𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧

• La possible contamination est limitée à la production du fromage frais du jour du 21 octobre seulement.

• Tous les autres fromages Bergeron (pointes de fromages, tranchettes, portions, cubes, etc.) ne sont aucunement affectés par ce rappel.

Nous nous excusons de la situation et vous remercions de votre habituelle compréhension.