Raphaël Lessard brille: Louis-Philippe Dumoulin abandonne

Le voyage annuel à l’autodrome aux murets verts fait toujours l’unanimité avec les pilotes en série NASCAR Pinty’s, qui aiment courir sur cet ovale serré pour leur première visite au Québec. Malgré la menace de pluie toujours présente, Chaudière n’a pas déçu et le jeune Raphaël Lessard l’a emporté devant Kevin Lacroix et Alex Labbé.

En mai dernier, le jeune Québécois de 17 ans a annoncé son début en série Pinty’s avec le support des Sociétés Louis Jacques I FRL Express, et ce, à bord d’une voiture préparée par Dumoulin Compétition. Parti de la sixième place sur la grille, le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce est passé en première place juste avant la mi-course et n’est pas revenu sur le sujet, menant ensuite 153 tours en route vers sa première victoire à sa toute première course en série Pinty’s.

«Je suis très content et il n’y a pas de mot pour remercier tout le monde,” a dit M. Lessard. “C’est génial de créer une telle entente avec nos partenaires pour une seule course, puis remporter la course. Dumoulin Compétition avait les ressources pour créer une équipe juste pour cette course et tout a vraiment bien fonctionné pour cette première sortie ensemble. Ça fait du bien de renouer avec la victoire.»

Louis-Philippe Dumoulin et les équipiers #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare ont tout donné pour sa 100e épreuve en carrière en série NASCAR Pinty’s. Deuxième sur la grille de départ, il a rapidement pris la tête de l’épreuve et dominé pendant 115 des 285 tours. Le Trifluvien a cependant vu sa course se terminer abruptement au 271e tour alors qu’il a été impliqué dans un incident provoqué par un compétiteur.

«Nous avions une excellente voiture. Nous avons mené une grande partie de la course jusqu’à ce que Raphaël se joigne à nous. Nous sommes restés côte à côte quelques tours. J’étais content de voir que nos deux voitures étaient à l’avant du peloton», explique-t-il. «Dans la deuxième partie de la course, nous avons perdu des positions et avons dû nous battre dans le trafic avec des compétiteurs plus lents et impatients. L’incident à la fin avec l’un d’entre eux a causé des dommages importants à la voiture et ne m’a pas permis de terminer la course.»

Andrew Ranger et Alex Tagliani ont complété le Top-5. Jean-François Dumoulin était absent de la compétition, tandis que l’athlète de Saint-Léonard-d’Aston, Marc-Antoine Camirand, terminait en 11e position.

Prochaine épreuve : Toronto

Les frères Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin seront de nouveau en piste dans la Ville Reine les 12 et 13 juillet prochains. Pour la deuxième épreuve sur circuit urbain cette saison, Jean-Frédéric Laberge se joindra à l’équipe afin de sillonner les rues de la ville et faire sa place parmi les leaders. Rappelons que les deux premières épreuves de la saison avaient été remportées par Kevin Lacroix et Andrew Ranger. (Source : NASCAR Pinty’s et Dumoulin Compétition Photo : Matthew Murnaghan/NASCAR)