Raphael Kiopini signe à temps plein en Formule 2000

Raphael Kiopini a confirmé sa présence à temps plein en Formule 2000 pour la saison 2022. Le numéro 9 participera donc aux 12 épreuves du SCCA US MAJOR TOUR, soit le Championnat national américain de la Formule 2000 des États-Unis.

C’est après avoir cru en ses sacrifices monétaires depuis les quatre dernières années de sa carrière, le retrait de ses études universitaires, mais également d’immenses sacrifices sociaux, que le Trifluvien d’adoption réalisera une partie de son rêve, sot celui de courir à temps plein aux États-Unis.

« Je suis très fier des sacrifices que j’ai faits pour en être rendu là aujourd’hui. Merci également à toutes les entreprises qui ont su croire en moi depuis mes débuts en karting. C’est toujours un plaisir de représenter des entreprises d’ici », a-t-il confié.

À ce jour, le dernier canadien à avoir remporté le Championnat national américain de la Formule 2000 est Claude Bourbonnais, en 1988. Le jeune québécois pourrait alors écrire l’histoire au Canada s’il venait qu’à s’emparer du titre 2022 parmi les 12 pilotes à temps plein qui y prendront part.

Important partenariat

Lorsqu’ils font le saut dans le monde professionnel du sport automobile aux États-Unis, les pilotes se doivent d’être très bien épaulés financièrement, surtout lorsqu’il est question de week-ends de courses dans les cinq chiffres (USD). C’est pourquoi le natif de Saint-François-du-Lac avait signé une entente de deux saisons (2021 et 2022) avec le manufacturier nord-américain, Les Planchers de Bois-Franc Wickham.

« Je ne peux dévoiler les chiffres de mon côté, mais leur présence est très importante pour moi. La saison comportera 12 courses et ça demande un très bon soutien. Je suis très fier de représenter Les Planchers de Bois-Franc Wickham. L’important, c’est de toujours prouver ce que l’on peut faire en piste, et ce, peu importe le budget que nous avons », conclut-il.

Le Championnat national américain de la Formule 2000 comportera six week-ends de compétitions. Il s’amorcera en mars prochain, dans l’État de la Virginie, et terminera sa route au New Jersey, en juillet, ce qui laisse aux pilotes la chance de compléter leurs saisons à plus hauts niveaux. Kiopini pourrait également être l’un des pilotes aspirants à la Formule 3, en plus de se trouver un volant au Grand Prix de Trois-Rivières.